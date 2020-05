Prodigal Son : la série diffusée sur TF1 renouvelée pour une saison 2

Comme tous les ans à cette période de l’année, les chaînes américaines décident de l’annulation ou du renouvellement de leurs programmes et certains s'en sortent mieux que d'autres. On vous l’annonçait il y a quelques jours, la Fox décidait d’accorder une saison 2 à The Resident. Nous savons grâce à Deadline que c'est désormais aussi le cas pour Prodigal Son.

Pour rappel, Prodigal Son suit l’histoire de Malcolm Bright, un ancien profiler du FBI devenu consultant pour la police de New York. Enfant, il a permis à la police d’arrêter son père, Martin Whitly, un célèbre serial killer connu sous le nom de “The Surgeon”. Maintenant adulte, Malcolm doit faire face à ses démons intérieurs quand il est dans l’obligation d’entrer en contact avec son père et lui demander son aide pour arrêter un serial killer qui a utilisé les mêmes méthodes que le Dr Whitly.

La série a peut-être reçu des critiques mitigées, mais elle a su se maintenir avec de bonnes audiences Outre-Atlantique. En plus de ça, la performance de Michael Sheen a particulièrement plu aux critiques. Prodigal Son a aussi réussi son lancement en France (le premier épisode avait attiré 4 255 000 téléspectateurs) et prouve que le genre du “crime drama” ne va pas s’éteindre de si tôt. La diffusion de la première saison s’est toutefois vu interrompue (probablement en raison de la pandémie), sans date de reprise.

Les créateurs de la série, Chris Fedak et Sam Sklaver ont parlé à Deadline de ce qu’ils avaient en tête pour une possible saison 2:

On s'intéresse à la famille de Martin et dans la série on pose la question “et si votre père était un serial killer ?” mais je suis tout autant fasciné par l'idée de traiter ça du point de vue de sa femme. On a tellement de chance d’avoir des acteurs comme Tom Payne, Halston Sage et Bellamy Young qui forment cette famille Whilty. On peut s’intéresser à plusieurs aspects qui leur sont propres et on sait que nos acteurs peuvent offrir de belles performances. Je pense qu’on ne peut pas se tromper.