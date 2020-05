The Resident : la série médicale diffusée sur TF1 aura une saison 4

Alors que la saison 3 vient de s'achever le mois dernier aux Etats-Unis, la série médicale "The Resident" diffusée sur TF1, a été renouvelée pour une saison 4.

Bonne nouvelle pour les fans de The Resident. La série médicale a été renouvelée pour une quatrième saison chez Fox, selon le site TVLine.

La série, qui venait tout juste de démarrer sa diffusion en France le mois dernier continuera de faire des heureux sur TF1. Après la diffusion de Grey's Anatomy ou encore New Amsterdam, TF1 mise une fois de plus sur une série médicale. Une décision qui semble payer car The Resident réussi à convaincre de plus de plus de monde chaque semaine et cela se ressent sur les audiences.

The Resident, la recette de la série médicale fonctionne toujours

Pour rappel, The Resident raconte l’histoire de Devon Pravesh, (joué par Manish Dayal) un jeune médecin fraîchement diplômé et un peu idéaliste qui démarre son internat à l'hôpital Chastain. Celui-ci déchante quand il se retrouve sous les ordres du Dr Hawkins, (interprété par Matt Czuchry) un médecin arrogant mais brillant qui ne suit pas exactement les règles. S'ensuit alors un quotidien mouvementé pour les médecins de l'hôpital.

Malgré des critiques mitigées aux États-Unis, The Resident enregistre des bonnes audiences et manifestement la Fox ne tient pas à dire au revoir à cette série pour l'instant.

Une saison 4 permettra aux scénaristes de The Resident de finir les storylines introduites durant la saison précédente. Quelque chose qui n’a pas pu être fait car la production de la série avait dû être arrêtée face aux mesures de sécurité prises pendant la crise du coronavirus. Cette décision avait forcé la série à s’arrêter à 20 épisodes au lieu de 23.

Le producteur exécutif de la série Todd Harthan s'est exprimé quant à cette fin de saison prématuré:

Nous avions tous ces éléments comme des scripts déjà écrits et des scènes déjà tournées. Maintenant on a ce temps libres où on peut se demander “comment bien les utiliser” ? Je ne suis pas en train de dire qu’on prendra les 3 prochains épisodes et qu'on les utilisera au début de la saison 4. Il y a des choses qui resteront intactes et d'autres choses qui changeront.

En attendant la saison 4, vous pouvez découvrir The Resident sur TF1.