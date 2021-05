1899 : un teaser angoissant pour la nouvelle série Netflix des créateurs de Dark

Les créateurs de l'incroyable série "Dark" préparent un retour fracassant sur Netflix avec une nouvelle tentative, "1899". Une histoire de migrants en pleine mer confrontés à une menace terrifiante. Un tout premier teaser vient d'être dévoilé et il installe déjà une atmosphère inquiétante.

Après Dark, découvrez 1899

La série Dark a retourné le cerveau des abonnés Netflix avec son concept totalement fou. Ses créateurs, les allemands Baran bo Odar et Jantje Friese, sont en train de préparer une nouvelle série. Titrée très simplement 1899, elle se déroule sur un bateau de migrants qui tente de rallier New York depuis le Vieux Continent. En chemin, leur voyage devient inquiétant quand ils tombent sur un autre bateau de migrants ayant disparu il y a quelques temps. Le navire abrite une menace qui risque de mettre leur vie en péril.

On ne sait pas ce qu'ils vont trouver mais il semblerait que 1899 soit une série à connotation horrifique. Une histoire de bateau inquiétant paumé en pleine mer, ça nous rappelle Le Vaisseau de l'angoisse et c'est loin d'être une comparaison flatteuse.

La production de 1899 vient d'être lancée et Netflix profite de cette occasion pour déjà dévoiler un tout premier aperçu en vidéo. Un unique plan sur la mer nous montre le fameux bateau de migrants dans une atmosphère dark. Il est encore trop tôt pour en voir plus, ce teaser ayant simplement pour but de présenter le programme et d'entamer un début de hype. Aucune date n'étant annoncée, il se peut que 1899 arrive pour la fin 2021. Mais cette éventualité reste encore très incertaine et une sortie en 2022 n'est pas à exclure.

1899 ©Netflix

Un casting international pour un tournage hors du commun

La série s'appuie sur un casting international, afin de composer une galerie de personnages riches et variées. Ont été engagés Emily Beecham, Aneurin Barnard, Andreas Pietschmann ou encore Miguel Bernardeau, et Netflix annonce que les différents protagonistes s'exprimeront dans leur langue d'origine. Un élément intéressant, qui peut justement créer des situations complexes avec la barrière de la langue.

La plateforme est aussi fière de préciser que le tournage se déroule dans des conditions particulières. Les prises de vue auront lieu sur "un nouveau plateau de production virtuel" utilisant le LED-Volume. Cette technologie se présente sous la forme d'un grand mur de panneaux LED sur lequel sont projetés des décors et des effets visuels. Un mode opératoire exactement similaire à celui employé sur le tournage de The Mandalorian. Ce plateau est désormais installé de façon permanente en Allemagne, dans les studios de Babelsberg. 1899 en profite puis d'autres productions pourront en faire de même par la suite.