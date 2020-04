50 States of Fright : un trailer terrifiant pour la production Quibi de Sam Raimi

La plateforme Quibi pour nos appareils mobiles est en train de se constituer un catalogue fort intéressant. Elle accueillera même une production Sam Raimi intitulée "50 States of Fright". La bande-annonce promet quelques gros frissons et un concept prometteur.

Sam Raimi est un nom qui pèse dans le domaine de l'horreur. Le papa d'Evil Dead n'a plus rien à prouver mais on ne le trouve pas aussi actif qu'on l'aimerait pour enrichir sa filmographie. Il bosse quand même dans l'ombre avec un paquet de productions qu'il soutient. C'est sa manière à lui de continuer à servir le genre. L'un des projets qu'il mène est cette série 50 States of Fright pour l'atypique plateforme Quibi.

Contrairement aux mastodontes du marché qui visent nos télévisions, celle-ci veut se faire une place à part en étant disponible sur nos mobiles. Qui dit très petit écran, dit que le format doit être adapté. Les épisodes ne seront pas aussi longs que ce que l'on a traditionnellement, pour s'approcher des 10 minutes. Parfait pour ne pas se farcir un gros mal de tête en forçant sur les yeux.

50 nuances de peur sur Quibi

50 States of Fright en dit déjà beaucoup rien qu'avec son titre. Le concept veut ici qu'on embarque pour un tour des USA afin de découvrir, dans des histoires différentes, plusieurs légendes urbaines. L'idée est de centrer chaque épisode sur un état en particulier. Ainsi, on sait par avance que la série devrait s'étendre sur 50 épisodes. Mais pas question de tout nous donner de suite. La première saison en proposera probablement une dizaine.

Une diffusion sur les mobiles ne veut pas dire que les intentions formelles sont revues à la baisse. La série a l'air carrément flippante, avec un bestiaire très diversifié. On y croisera des zombies, une secte étrange, des bestioles et d'autres joyeusetés. La direction artistique est assez convaincante d'après ce que montre la bande-annonce et, de plus, la série est servie par un casting plus que correct. Christina Ricci, Taissa Farmiga, Jacob Batalon, Rachel Brosnahan, Ming-Na Wen, James Ransone et Asa Butterfield sont une partie des talents impliqués.

Lancée ce 6 avril aux USA, Quibi n'a pas encore de date d'arrivée chez nous. Dans tous les cas, 50 States of Fright est l'une des plus belles promesses. L'anthologie peut nous réserver des grosses surprise et nous faire découvrir un folklore américain qu'on ne connaît pas très bien. La série sera diffusée dès le 13 avril prochain.