6 saisons pour Westworld ? Le créateur répond aux rumeurs

Jonathan Nolan, le co-créateur de "Westworld", s’est exprimé sur les récentes rumeurs qui circulaient ces derniers temps après l’annonce le mois dernier d’une quatrième saison officiellement commandée par HBO. Ces rumeurs avançaient que la série durerait en tout six saisons.

Alors que le dernier épisode de la troisième saison de Westworld a été diffusé dimanche soir, on savait déjà depuis le mois dernier que la série aurait droit à une quatrième saison. Mais depuis l’annonce du renouvellement officiel de la série par HBO, des rumeurs circulaient ces derniers temps sur la longueur totale du show et annonçaient qu’il durerait en tout six saisons. Jonathan Nolan, le co-créateur de Westworld, a réagi à la rumeur.

Interrogé par Variety sur le futur de la série, son co-créateur avec Lisa Joy a expliqué que les deux showrunners n’ont en réalité jamais vraiment parlé du nombre de saisons que Westworld allait durer :

Lisa et moi n’avons jamais parlé du nombre de saisons que nous imaginons pour la série, parce que je pense que ce serait une erreur. Les choses changent, les circonstances changent. Je crois que quand nous nous sommes assis pour faire la série, nous n’avons pas vraiment réalisé à quel point ce serait difficile de la faire. Le plan que nous avions n’était pas un nombre de saisons, mais plutôt un début, un milieu et une fin.

Les créateurs de Westworld veulent une conclusion réussie

Nolan a ensuite développé en précisant que l’important n’était pas le nombre de saisons mais la façon de raconter l’histoire entière que les deux créateurs ont en tête.

Quand vous avez une série comme celle-là, vous voulez rester aussi longtemps que possible tant que l’histoire que vous racontez est pertinente.

On comprend donc que même si les deux showrunners adorent développer l’histoire qu’ils proposent depuis la première saison, en 2016, ils souhaitent réussir leur sortie. Décider de la longueur d’une série et de comment celle-ci doit se terminer est souvent compliqué, et certains des shows les plus populaires ont eu du mal à convaincre avec leur conclusion.

Jonathan Nolan et Lisa Joy veulent donc continuer à raconter l’histoire qu’ils ont en tête pendant aussi longtemps qu’ils le peuvent en restant convaincants, mais ne veulent pas tirer sur la corde. On peut donc spéculer que Westworld aura sûrement droit à plus de six saisons, contrairement à ce que les récentes rumeurs laissaient entendre. Mais le show n’ira sans doute pas bien au-delà.