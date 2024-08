Le prochain spin-off de Game of Thrones dévoile ses premières images

La plateforme Max a dévoilé des images de "A Knight of the Seven Kingdoms", le prochain spin-off de "Game of Thrones". On y découvre Peter Claffey dans le rôle de Duncan Le Grand.

A Knight of the Seven Kingdoms : le prochain spin-off de Game of Thrones

L'univers de Game of Thrones continue de se développer sur le petit écran. Alors que la saison 2 d'House of the Dragon vient de se conclure (l'épisode 8 est disponible sur Max), et que les retours à son sujet ne sont pas excellents, les regards sont désormais portés sur une prochaine série : A Knight of the Seven Kingdoms. Ce second spin-off est prévu pour 2025, et devrait être diffusé avant la saison 3 d'House of the Dragon (qui pourrait mettre deux ans à arriver). Pour rappel, cette prochaine série adaptera les Chroniques du Chevalier Errant. Il s'agit d'aventures du chevalier Duncan Le Grand (dit Dunk) et de son écuyer L'Œuf. Deux personnages qui ont été évoqués dans Game of Thrones et qui ont vécu plusieurs décennies avant les événements du show principal.

Ainsi, l'intrigue d'A Knight of the Seven Kingdoms se déroulera environ un siècle avant Game of Thrones, et un siècle après House of The Dragon. De plus, plusieurs membres de la dynastie Targaryen apparaitront dans le programme. Duncan étant, dans l'œuvre de George R.R. Martin, un bon ami du roi Aegon V Targaryen.

Découvrez Duncan et son écuyer

A Knight of the Seven Kingdoms est en préparation depuis longtemps, mais la production a pris son temps pour s'assurer de proposer le meilleur spectacle aux spectateurs. On espère surtout que le show sera suffisamment original pour ne pas être redondant avec House of the Dragon. À ce sujet, il a été annoncé que le "ton sera très différent". En attendant de pouvoir juger de cela, Max a dévoilé les premières images du spin-off au sein d'une vidéo promotionnelle qui présente les prochaines séries à venir sur la plateforme.

Seulement quelques secondes sont consacrées à A Knight of the Seven Kingdoms. Suffisant pour découvrir Peter Claffey dans le rôle de Duncan, et le jeune Dexter Sol Ansel, le crane rasé pour incarner l'écuyer du chevalier. Pour en voir davantage, il faudra patienter encore un moment avant que Max ne dévoile une véritable bande-annonce.