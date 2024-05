Game of Thrones : la prochaine série aura un "ton bien différent"

Après la saison 2 de "House of the Dragon", une autre série dérivée de "Game of Thrones" verra le jour. Celle-ci pourrait être assez différente des précédents shows issus de l'univers créé par George R. R. Martin.

Après Game of Thrones et House of the Dragon...

Adaptée de l'œuvre de George R.R. Martin, la série Game of Thrones (2011-2019) s'est terminée après huit saisons. Mais devant le succès monumental du show, HBO n'a pas voulu abandonner cet univers. C'est ainsi que l'excellente première saison d'House of the Dragon a vu le jour en 2022. Un programme qui a grandement convaincu et attiré plusieurs millions de spectateurs à chaque épisode. La saison 2 s'est fait attendre, mais arrivera finalement d'ici peu, à partir du 17 juin. Et pour découvrir ce nouveau chapitre, il suffira de se mettre sur Max, la plateforme de Warner Bros. Discovery qui sera disponible dès le 11 juin en France.

Mais outre House of the Dragon, une autre série dérivée de Game of Thrones est attendue. Un spin-off en préparation depuis plus de 7 ans, et nommé A Knight of the Seven Kingdoms : The Hedge Knight. Toujours basé sur l'œuvre de George R.R. Martin, il s'agira plus précisément d'un préquel de la série principale, qui se déroulera environ un siècle avant ses événements. Peter Claffey et Dexter Sol Ansell y tiendront les rôles principaux.

A Knight of the Seven Kingdoms : The Hedge Knight ©HBO

Changement d'ambiance pour A Knight of the Seven Kingdoms : The Hedge Knight ?

A Knight of the Seven Kingdoms : The Hedge Knight se déroulera à une époque où la lignée des Targaryen détient toujours le Trône de fer, et où le souvenir du dernier dragon n'a pas encore disparu, comme l'explique Deadline. Deux héros seront alors au centre du récit : Ser Duncan le Grand, un jeune chevalier, accompagné de l'Œuf, son fidèle écuyer. Tous les deux croiseront la route de puissants ennemis. De quoi promettre une série dans la lignée des précédentes. À moins que...

En effet, George R.R. Martin s'est récemment exprimé sur son blog (via Deadline) pour parler de cette future série. L'auteur a alors surpris en affirmant que "le ton sera bien différent" de celui de Game of Thrones et House of the Dragon. Doit-on s'attendre à quelque chose de moins sombre et de plus léger ? Difficile à dire, car George R.R. Martin a continué en expliquant que cela restait "toujours Westeros" et que donc "personne n'est vraiment en sécurité".

Rappelons que la première saison d'A Knight of the Seven Kingdoms : The Hedge Knight sera basée sur le premier roman de l'auteur, Dunk-and-Egg (1998). Si le public est au rendez-vous, d'autres saisons devraient être commandées pour adapter The Sworn Sword et The Mystery Knight. Il faudra patienter encore un moment avant de découvrir tout cela puisque la saison 1, en tournage cet été, arrivera en 2025. Ce n'est qu'à ce moment-là qu'on pourra juger du fameux "ton différent" de la série que promet l'auteur.