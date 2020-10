À la croisée des mondes saison 2 : une nouvelle bande-annonce impressionnante

La seconde saison de "À la croisée des mondes" approche, avec une diffusion en France sur OCS le 17 novembre prochain. Une nouvelle bande-annonce délivre quelques images inédites et nous assure que du grand spectacle sera au menu. La jeune Lyra se retrouve au centre d'un conflit qui la dépasse.

À la croisée des mondes : une série pour rattraper l'échec au cinéma

Transposé une première fois sur grand écran avec Daniel Craig et Nicole Kidman au casting, l'univers d'À la croisée des mondes n'aura pas eu la grande adaptation qu'il mérite. Ce qui devait être le volet initial d'une trilogie restera comme un coup d'épée dans l'eau. En 2019, HBO a repris le flambeau pour adapter les livres de Philip Pullman en série. La première saison de His Dark Materials présente exactement le même point de départ avec Lyra, une orpheline du Jordan College, une école réputée que pilote le Magisterium, un organisme religieux aux accents totalitaires. La jeune héroïne, tête brûlée, ne va pas accepter que plusieurs enfants soient enlevés, dont son meilleur ami Roger. Elle entreprend de filer vers le Nord pour essayer de les libérer. Mais elle va comprendre que les dangers sont nombreux en ce monde et qu'elle pourrait détenir un pouvoir convoité.

Une saison 2 qui s'annonce spectaculaire et sombre

L'étonnante Dafne Keen de Logan tient le rôle principal et elle sera encore plus menacée dans la seconde saison d'À la croisée des mondes. Des précédentes bandes-annonces ont statué sur le fait que la suite allait être un peu plus sombre. Un nouvel aperçu vient de sortir (en une d'article), à environ un mois du lancement de la diffusion. Un conflit est sur le point d'éclater, avec le Magisterium qui veut étendre sa suprématie, sous le contrôle du Père MacPhail. Lyra sera cette fois accompagnée de Will (Amir Wilson), un autre enfant qui lui aussi détient un pouvoir puissant. Les sorcières aimeraient que ce duo soit de leur côté pour mettre fin à la guerre et préserver leur espèce.

Après une histoire qui s'est arrêtée en cours de route au cinéma, HBO va au bout des choses pour restituer l'ensemble de la trilogie littéraire de Pullman. L'intrigue que l'on voit dans cette saison semble être assez similaire à celle du second tome d'À la croisée des mondes, La Tour des anges. On retrouve la ville de Cittàgazze en bord de mer, le poignard de Will qui lui permet de naviguer entre les mondes et les spectres. Le père de Will entre aussi dans la danse, sous les traits d'Andrew Scott.

La conclusion de ces huit prochains épisodes devrait être ouverte pour nous faire glisser vers les événements du final. La diffusion sera à suivre à partir du 17 novembre chez nous, sur OCS, en US+24.