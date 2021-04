A Teacher sur Canal+ : c'est quoi cette série avec Kate Mara ?

Focus sur "A Teacher", une nouvelle série portée par la talentueuse Kate Mara dans laquelle cette dernière campe une professeure cachant un lourd et dangereux secret.

A Teacher : de quoi ça parle ?

A Teacher s'articule autour du personnage de Claire, une jeune femme solitaire et plutôt malheureuse dans son quotidien. Son union avec son petit ami - rencontré à l'université - ne la fait plus vibrer. Etre éloignée de sa famille se révèle aussi plus compliqué qu'il n'y paraît.

Claire tente tant bien que mal de faire bonne figure lors de son arrivée sur son nouveau lieu de travail, un lycée texan. Mais son quotidien ne tarde pas à être chamboulé lorsque Eric, l'un de ses élèves, commence à lui faire des avances. Pour tous, il est un garçon charmant, brillant et populaire, capitaine de l'équipe de football. En réalité, Eric est soumis à une pression monstre. Le jeune homme fait tout pour exceller au lycée et ainsi s'assurer une bourse pour l'université. À côté de ça, il travaille à temps partiel et s'occupe de ses deux cadets pour permettre à leur mère de subvenir aux besoins du foyer.

Ensemble, Claire et Eric ont l'impression d'échapper aux problèmes qui les rongent jour après jour. Mais en nouant une liaison, ils s'exposent surtout à de ennuis plus sérieux encore - notamment du côté de Claire - puisque le jeune homme est mineur.

A Teacher : un show adapté

A Teacher est à la base un long-métrage sorti en 2013. Écrit et réalisé par Hannah Fidell (The Act), le film n'est pas paru dans les salles obscures françaises. Dans les rôles principaux, on retrouvait Lindsay Burdge (Sorry For Your Loss) et Will Brittain (L'Un des nôtres). La mini-série de 2020 est justement adaptée de cette œuvre. Hannah Fidell a ainsi créé, écrit et partiellement réalisé la première saison du show - en dix épisodes - inspiré de son précédent film.

A Teacher ©Hulu

Il existe certaines différences entre le film et la série, notamment au niveau du background des deux personnages principaux. Dans le long-métrage, Claire est en effet célibataire et vit en colocation. Dans la série, la protagoniste est mariée : son histoire avec Eric s'inscrit de fait comme un adultère. Du côté d'Eric, le cadre familial change aussi. Si dans le programme télévisé le jeune homme vit avec sa mère et ses deux jeunes frères, dans le film, il n'est question que de son père.

A Teacher : avec qui ?

En tête d'affiche du programme, on retrouve Kate Mara. Inoubliable interprète de Zoé dans House of Cards, l'actrice a aussi tourné dans Pose ou encore 127 heures. Tout comme sa cadette, Rooney Mara (Millenium, Marie Madeleine), la comédienne témoigne d'une filmographie à la fois éclectique et qualitative. Pour l'anecdote, si l'histoire de son personnage avec Eric dans A Teacher est indéniablement interdite, l'actrice file le parfait amour avec un certain Jamie Bell à la ville. Cet acteur britannique est notamment connu pour avoir prêté ses traits au bouleversant Billy Elliot !

Face à Kate Mara, Nick Robinson - célèbre pour ses rôles dans Love, Simon mais aussi Love, Victor - joue le fameux Eric. Ashley Zukerman (Succession), Shane Harper (Code Black), Marielle Scott (You) et Dylan Schmid (Snowpiercer) complètent la distribution de A Teacher.

Découvrez A Teacher, drame romantique innervé de dilemmes moraux, dès le 22 avril sur Canal+ !