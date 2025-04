Adolescence : le phénomène Netflix franchit un nouveau cap impressionnant

"Adolescence" continue son ascension. La série choc qui fascine les abonnés Netflix depuis sa sortie en mars se rapproche d’un podium très prestigieux.

Après son record il y a quelques jours…

Avant sa sortie, nous vous avions expliqué qu’Adolescence avait de sérieux arguments pour être un véritable carton. La série, qui suit l’enquête autour du meurtre d’une jeune fille et dont le principal suspect est un adolescent de 13 ans, est racontée sous la forme d’un plan-séquence et maintient une tension constante, pour un réalisme saisissant. Elle s’appuie également sur des performances exceptionnelles.

Le succès du show créé par Jack Thorne et Stephen Graham ne s’est pas fait attendre. Dès sa sortie, il a intégré le top 10 des programmes les plus vus sur Netflix dans de nombreux territoires. Il y a quelques semaines, Adolescence a même battu un record. Elle est devenue la première série diffusée exclusivement en streaming à être en tête des audiences hebdomadaires à la télévision britannique. Et elle vient de franchir un nouveau cap majeur.

… Adolescence devient quatrième d’un prestigieux classement

Adolescence n’a pas ralenti sa course. La série continue d’être parmi les programmes les plus populaires de Netflix à l’heure actuelle. Comme le rapporte Variety, elle a intégré la semaine dernière le top 10 des séries en langue anglaise les plus vues de tous les temps sur la plateforme de streaming. Et tout récemment, elle vient de grimper à la quatrième place de ce classement. En seulement 24 jours, elle a déjà été vue 114 millions de fois !

Adolescence devrait rapidement dépasser Dahmer - Monstre, qui a cumulé 115,6 millions de vues. Étant donné que le nombre total de vues d’une série pour ce classement est mesuré sur 91 jours, le show britannique peut aussi espérer prendre la seconde place détenue par la quatrième saison de Stranger Things, avec 140,7 millions de vues. En revanche, il sera difficile d’aller chercher la plus haute marche du podium. La première saison de Mercredi y trône, avec un total impressionnant de 252,1 millions de vues.

Une suite à venir ?

Avant de connaitre le total de vues d’Adolescence sur 91 jours, on sait que la série pourrait avoir une suite. Il y a quelques jours, Stephen Graham n’a pas écarté cette idée. Même si la condition sine qua non pour développer de nouveaux épisodes est de trouver une autre idée aussi marquante que celle derrière la première saison. Ce qui ne sera pas chose facile.

Si cela n'est pas impossible, on est donc loin d’être sûr qu’Adolescence ait un deuxième chapitre. Quoi qu’il arrive, la première saison aura marqué cette année 2025 de son empreinte.