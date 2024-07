Cette prochaine série Marvel sera « effrayante » et « dramatique »

Les premiers épisodes de la série "Agatha All Along" arriveront dans deux mois et demi sur Disney+. Avant cela, l’un des patrons de Marvel a fait quelques révélations sur le show.

Agatha All Along, la prochaine série du calendrier Marvel

La série WandaVision, sortie en 2021, a introduit un nouvel antagoniste particulièrement puissant dans le MCU (Marvel Cinematic Universe). Interprétée par Kathryn Hahn, Agatha Harkness s’est révélée être une redoutable adversaire pour l'héroïne du show créé par Jac Schaeffer. Kathryn Hahn a également fait forte impression pour sa performance. Elle a notamment été nommée aux prestigieux Emmys. Depuis, Marvel a décidé de donner à son personnage sa propre série. Intitulée Agatha All Along, elle arrivera cette année sur Disney+. En attendant sa sortie, l’un des patrons de Marvel a donné quelques détails sur le show.

Brad Winderbaum prévient les fans

La Maison des Idées a récemment lancé The Official Marvel Podcast. Brad Winderbaum était l’invité du dernier épisode en date. Celui qui est le directeur de la branche streaming, télévision et animation de Marvel a, entre autres, fait des révélations sur Agatha All Along. Notamment sur le ton de la série. Il a ainsi mis les fans en garde :

Agatha All Along est vraiment fun, mais aussi vraiment effrayant. Et c’est assez dramatique. Le personnage est une incroyable anti-héroïne. La série vous attire avec le côté fun d’Halloween, et sans vous en rendre compte, vous voilà en train de pleurer.

https://twiiter.com/ThePlaylistNews/status/1808525380162396216

Brad Winderbaum a ensuite qualifié la nouvelle création de Jac Schaeffer de « série d’Halloween. » Il a également promis « des enjeux mortels » dans cette nouvelle histoire. Et il a décrit cette dernière comme étant « une aventure fun, mais dangereuse. » À en croire ses propos, le show devrait donc alterner entre des moments légers et d’autres bien plus sombres.

Deux premiers épisodes dévoilés en septembre

L’intrigue d’Agatha All Along est pour le moment inconnue. On sait toutefois que l’on retrouvera Kathryn Hahn dans la peau de l’anti-héroïne. On la verra notamment aux côtés de Joe Locke, Patti LuPone, Aubrey Plaza ou Sasheer Zamata, les interprètes de personnages qui n'ont pas encore été vus au sein du MCU. Agatha All Along se divisera en neuf épisodes. Les deux premiers seront visibles à partir du 18 septembre prochain sur Disney+. Ensuite, un épisode sortira chaque semaine jusqu’au dernier, le 6 novembre. Pour rappel, Marvel a aussi prévu une série sur Vision. Le personnage sera toujours incarné par Paul Bettany, et le show devrait arriver en 2026.