Ahsoka : une actrice de Birds of Prey dans la série Star Wars

La série sur Ahsoka Tano, toujours incarnée par Rosario Dawson, continue tranquillement sa production. La série Star Wars accueillera l'une des comédiennes de "Birds of Prey" dans un rôle encore inconnu.

Une série centrée sur Ahsoka Tano

En lançant en 2019 The Mandalorian, Disney+ a trouvé une bonne base pour développer l'univers Star Wars sur la plateforme. La série a été un succès, logiquement renouvelé pour une saison 2 dès l'année suivante. Au cours des 16 épisodes diffusés, de nombreux personnages sont apparus et ont permis le développer de séries spin-off. Ainsi, Le Livre de Boba Fett a débuté le 29 décembre 2021. Une autre série, titrée Star Wars: Rangers of the New Republic est actuellement en préparation. Tout comme Ahsoka, centrée sur le personnage si important de la série d'animation The Clone Wars.

Ahsoka Tano (Rosario Dawson) - The Mandalorian ©Disney+

Dans The Mandalorian, c'est Rosario Dawson qui l'a incarnée en chair et en os dans l'épisode 13 de la série. Sa présence a suffisamment marqué les esprits pour que Disney lui offre un show rien qu'à elle. De quoi ravir les fans de Star Wars puisque la Jedi, ancienne padawan d'Anakin, est extrêmement apprécié de la communauté.

Mary Elizabeth Winstead dans la série Star Wars

D'après Deadline, Mary Elizabeth Winstead sera de la partie ! La comédienne enchaîne depuis peu des rôles plutôt musclés. Après Gemini Man et avant de casser des gueules dans Kate (sur Netflix), on l'a vue dans le film DC Birds of Prey. Elle y jouait The Huntress et croisait la route d'Harley Quinn, évidemment incarnée par Margot Robbie. Ensemble, et avec l'aide de Black Canary et Renee Montoya, elles s'attaquaient à Black Mask, interprété de son côté par Ewan McGregor. Ce dernier sera d'ailleurs lui aussi dans une série Star Wars puisqu'il reprend son rôle d'Obi Wan Kenobi. Enfin, rappelons que Mary Elizabeth Winstead et Rosario Dawson ont déjà partagé des scènes ensemble, c'était en 2007 dans Boulevard de la mort.

On ne connaît pas encore le rôle de Mary Elizabeth Winstead et à quel moment dans la timeline de Star Wars elle fera son apparition. Rappelons néanmoins que Hayden Christensen reprendra le rôle d'Anakin dans la série. On imagine donc bien la série Ahsoka se développer à la manière du Livre de Boba Fett. Avec une partie sur le passé du personnage, et une autre sur le présent. D'ailleurs, après son introduction dans The Mandalorian, tout porte à croire qu'Ahsoka Tano ira par la suite traquer Thrawn (mentionné dans la saison 2).

La série Ahsoka n'a pas encore de date de diffusion mais est en cours de production.