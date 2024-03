Alban Lenoir, star de Balle perdue, va incarner Lucky Luke

Acteur de premier plan avec les succès "Balle perdue" et "Aka", Alban Lenoir va devenir Lucky Luke dans une série France TV. Un projet "très, très ambitieux" qui va prochainement entrer en tournage.

Une nouvelle série Lucky Luke arrive

C'est au Festival Séries Mania, à Lille, que Manuel Alduy, directeur du cinéma et fictions jeunes adultes et internationales de France Télévisions, en a fait l'annonce. Après avoir changé de dimension notamment grâce à ses performances dans les deux films Balle perdue puis AKA sur Netflix, Alban Lenoir va enfiler le chapeau du célèbre cowboy de bande-dessinée Lucky Luke.

Adam franco (Alban Lenoir) - AKA ©Netflix

Pour le moment, ce "projet très, très ambitieux" selon les termes du dirigeant est encore en pré-production et devrait entrer en tournage cette année. C'est un très beau rôle pour l'acteur de 43 ans, certainement ambitieux mais aussi risqué, puisqu'il s'agit de remettre à l'écran la grande figure culturelle créée par le dessinateur Morris en 1947.

À la suite de Jean Dujardin

Entre les bandes-dessinées, des jeux vidéo, des séries et des longs-métrages d'animation, Lucky Luke est déjà apparu quatre fois dans des productions en prises de vues réelles, incarné deux fois par Terence Hill, dans le film de 1991 (Lucky Luke) et dans la série sortie en 1992, Til Schweiger dans Les Dalton en 2004 et Jean Dujardin en 2009 dans Lucky Luke réalisé par James Huth. Après cet historique prestigieux, c'est donc un rôle de grande envergure pour Alban Lenoir, qui sera donc le quatrième acteur à incarner "l'homme qui tire plus vite que son ombre" à l'écran.

La série devrait compter 8 épisodes de 35mn chacun, écrits par Mathieu Leblanc et Thomas Mansuy, et réalisés par Benjamin Rocher. Alban Lenoir arrive ainsi en terre plutôt connue, puisque Benjamin Rocher a réalisé les deux films Antigang dans lesquels joue l'acteur.

On a hâte d'en apprendre plus, notamment sur le casting qui entourera Alban Lenoir, et particulièrement qui prêtera sa voix au plus fidèle compagnon de Lucky Luke, son cheval Jolly Jumper.