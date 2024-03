Alerte à Malibu : un reboot de la série culte est en préparation

Après un film sorti en 2017, un autre reboot de "Alerte à Malibu" est en préparation. Cette fois, il s’agira d’une nouvelle série, qui arrivera peut-être plus tôt que l’on aurait pu le penser.

Alerte à Malibu, un véritable phénomène culturel

En 1989, NBC a lancé les premiers épisodes d’un futur phénomène : Alerte à Malibu. Créée par Michael Berk, Douglas Schwartz et Gregory J. Bonann, la série racontait le quotidien d’une brigade de sauvetage d’une plage de Malibu. Elle a notamment fait de certains de ses principaux acteurs, dont David Hasselhof et Pamela Anderson, des stars internationales.

Car le show a fait un véritable carton, devenant tout simplement le plus regardé au monde, attirant plus d’un milliard de téléspectateurs par semaine à son apogée ! Après un tel succès, Hollywood a tenté de redonner vie à Alerte à Malibu en produisant une adaptation en film. Sortie en 2017, elle s’intitulait Baywatch, le titre original de la série. Et si elle n’a pas rencontré un franc succès, une nouvelle adaptation va voir le jour.

Un reboot en chantier

De nombreuses années après la fin du show original (il s’est arrêté en 2001), la Fox prépare un reboot d’Alerte à Malibu. Comme rapporté par Variety, la chaîne américaine a acquis les droits de diffusion de cette nouvelle version de la série. Celle-ci se concentrera sur de nouveaux sauveteurs qui, d’après le synopsis officiel, « devront gérer des vies personnelles compliquées dans ce reboot plein d’action qui démontrera qu’il y a la famille dans laquelle on naît et celle que l’on trouve. »

On connaît déjà l’identité de la showrunner de cette nouvelle version d’Alerte à Malibu. Le rôle a été confié à Lara Olsen. Ce n'est pas le premier reboot sur lequel elle a pu travailler. La créatrice avait déjà été à l’œuvre sur 90210 Beverly Hills Nouvelle Génération et Beauty and the Beast.

Une sortie cette année ?

C’est loin d’être la première fois que des producteurs décident de relancer une série iconique. Avant la future nouvelle version d’Alerte à Malibu, d’autres shows cultes avaient aussi été revisités. Depuis le début des années 2010, on a ainsi notamment pu voir les nouveaux Hawaii 5-0, Mac Gyver ou encore Magnum. Les épisodes de la nouvelle Alerte à Malibu devraient durer environ une heure. Selon Deadline, la série pourrait être prête assez tôt pour être lancée au printemps 2024. Il faudra toutefois attendre une confirmation de la Fox pour en être sûrs.