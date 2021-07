Alessandra Sublet à l'affiche d'un unitaire TF1 aux côtés de Lola Dewaere

L'animatrice Alessandra Sublet incarnera prochainement la mère d'un adolescent en fauteuil roulant dans un téléfilm TF1 inspiré d'un roman de Carla Zina.

Alessandra Sublet : ses premiers pas d'actrice

Alessandra Sublet quitte un instant les plateaux de télévision pour rejoindre un plateau de tournage. En effet, l'animatrice fera prochainement ses premiers pas en tant que comédienne dans un téléfilm TF1. Après l'écriture de son roman J'emmerde Cendrillon, la présentatrice de C'est Canteloup, se lance dans une toute nouvelle aventure.

Inspiré du roman de Cara Zina Handi-Gang, l'unitaire sera réalisé par Stéphanie Pillonca. Pas de repos pour ces vacances d'été, puisque le tournage devrait commencer le 16 août prochain dans la région Rhône-Alpes. La prise d'images se terminera aux alentours du 13 septembre.

Alessandra Sublet se glissera dans la peau de Djenna, mère d'un adolescent en situation de handicap. Ce dernier vit de plus en plus mal les difficultés qu'il rencontre au quotidien et va très vite être révolté par les injustices et le manque de considération qu’il subit à longueur de journée.

Dénoncer le manque de considération

Tout comme le roman Handi-Gang, le téléfilm retracera l'histoire de Sam, un jeune lycéen en fauteuil roulant. Il vit avec sa mère Djenna, qui l'élève seule depuis sa naissance. Sam va prendre conscience de certaines choses lorsque Vincent, un nouvel étudiant, débarque dans sa classe. Il va très vite mesurer à quel point il souffre du manque d'accessibilité dans sa ville.

C'est avec ses amis, Tom malentendant, Nina autiste et Léandre non-voyant, qu'il va créer un gang pour dénoncer le manque d'accessibilité et de considération qu'ils subissent au quotidien. De son côté, Djenna s'inquiètera en voyant son fils se rebeller, et craindra pour son avenir.

Alessandra Sublet ©Gouhier Nicolas/abacapress

Lola Dewaere donne la réplique !

Alessandra fera ses premiers pas en tant qu'actrice devant la caméra de Stéphanie Pillonca (Apprendre à t'aimer sur M6). L'animatrice partagera l'écran avec Lola Dewaere, qui sera également de retour dans la saison 3 de Astrid et Raphaëlle. Le nageur handisport Théo Curin sera également de la partie.

On retrouvera deux stars du feuilleton quotidien Demain nous appartient, les interprètes de Garance et Gabriel, Esther Valding et Arthur Legrand. Le scénario de ce téléfilm est signé Marie Gacem, à qui l’on doit la série de France 2 Philharmonia.