Alien : Noah Hawley donne des précisions sur sa série avortée

Noah Hawley, le créateur des séries "Legion" et "Fargo" avait comme projet de dériver la franchise "Alien" dans une série. Mais la Fox a refusé sa proposition. Le cinéaste revient sur ce show annulé et sur ce qu'il comptait faire avec l'univers du xénomorphe.

Noah Hawley : ce petit génie

Noah Hawley est un scénariste, producteur et réalisateur américain réputé pour ses deux séries phares : Fargo et Legion. Depuis 2015, Noah Hawley attire sérieusement l'attention des cinéphiles, notamment grâce au lancement de la série Fargo. Dérivé du film culte des frères Coen, ce show s'est attiré les louanges des cinéphiles et des sériephiles grâce à une maîtrise de la mise en scène assez impressionnante. Puis, deux ans plus tard, il frappe de nouveau un grand coup avec Legion. Cette série super-héroïque dérivée de l'univers X-Men demeure l'une des meilleures propositions du genre de ces dernières années. Tout simplement.

Depuis, Noah Hawley a déçu ses fans avec le réprouvé Lucy in the Sky, un drame porté par Natalie Portman, qui n'est même pas sorti dans les cinémas français. Depuis, beaucoup de projets gravitent autour de l'artiste. Il a notamment été approché pour réaliser Star Trek 4 et est désireux de mettre en scène un film sur Docteur Fatalis, dont il a déjà écrit le scénario. Mais les deux projets semblent au point mort, tout comme une autre de ses ébauches : une série centrée sur l'univers Alien.

Noah Hawley revient sur sa série Alien

Il y a quelques années, le scénariste de Fargo a soumis à la 20th Century Fox un projet de série Alien. À l'époque, le studio a refusé cette proposition, préférant développer la franchise Alien uniquement sur grand écran, à travers les films de Ridley Scott. Aujourd'hui, l'avenir de la saga est en jeu puisque la Fox a été rachetée par Disney. Ainsi, le studio aux grandes oreilles a peut-être d'autres plans pour la marque Alien. Noah Hawley profite en tout cas de ce calendrier particulier pour revenir sur ce projet.

Lors d'une interview avec Observer, Noah Hawley a donné quelques précisions sur sa série Alien. Il commence par présenter sa manière de voir les choses, et sa manière d'aborder ce mythe de la science-fiction :

Alien est à certain niveau tout le contraire de Star Trek. Il s'agit en quelque sorte de l'humanité présentée sous son pire visage. Il y a ce moment dans le deuxième film où Sigourney Weaver dit : « Je ne sais pas quelle espèce est la pire. Au moins, eux, ils ne se baisent pas pour une histoire de pourcentage ». Si vous regardez vraiment les extraterrestres, ils sont généralement piégés. Piégés dans un vaisseau, piégés dans une prison, etc... L'Alien à ce cycle de vie, où il va de l’œuf, à la poitrine, au xenomorphe. Cela devient une certaine routine.

Méthode Legion

Puis le cinéaste présente sa série comme une continuité de son travail sur Legion. Utiliser un univers culte et déjà établi pour raconter d'autres pérégrinations. Il pensait à aborder le show comme il l'avait fait avec Legion, en prenant les spectateurs par surprise, en jouant avec ce qu'ils savent, tout en offrant d'autres points de vue :

Donc j'ai pensé que ce serait intéressant de développer autre chose. Le format pour la télévision permet d'avoir 10 heures de vidéo. Donc même si je mets 2 heures d'action, il me reste 8 heures pour développer les personnages. Comme avec Legion, l'exercice est le suivant : retirons les super-héros de la série et voyons si c'est toujours une excellente série. Sortons l'Alien de la série et voyons de quoi parle alors le show ? Quels sont les thèmes, qui sont les personnages et quel est le drame humain ? Ensuite, nous déposons les aliens et on se dit : « C'est génial. Non seulement il y a un grand drame humain, mais en plus il y a les aliens ».

Ainsi, comme avec Legion, Noah Hawley voulait explorer une autre facette de cet univers culte, offrir une approche inédite, en mettant les xenomorphes au second plan. Une idée que Ridley Scott a déjà tenté d'expérimenter avec Prometheus. La franchise Alien reviendra sans aucun doute sur le devant de la scène. Scott travaille actuellement sur une suite déguisée d'Alien : Covenant. Mais Disney a peut-être d'autres idées derrière la tête pour exploiter cette saga culte. Et vu que rien n'est impossible, on peut se laisser aller à fantasmer sur le retour de ce projet prometteur, qui s'annonçait assez inédit.