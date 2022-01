All of Us Are Dead : ce personnage que le public déteste déjà, l'actrice réagit

Netflix a frappé fort avec "All of Us Are Dead", série coréenne de zombies qui n'épargne ni les personnages ni les spectateurs. Dedans, la détestable Na-yeon a marqué les esprits. Son interprète revient sur ce rôle de méchante. Attention SPOILERS !

All of Us Are Dead, vers un nouveau succès Netflix

Comme on pouvait s'y attendre, All of Us Are Dead a très bien démarré sur Netflix. Disponible depuis le 28 janvier, la série coréenne qui met en scène une épidémie de zombies dans un lycée est actuellement numéro 1 des nouveautés les plus regardées en France. Et à l'étranger, le programme a aussi attiré du monde. Il faut dire que l'un des points forts de la série est sa capacité à nous surprendre constamment avec des rebondissements. Et à surtout ne rien nous épargner. Une approche simple mais efficace qui fait qu'on a vite fait de devenir accro. On vous en parle plus en détail dans notre critique.

All of Us Are Dead ©Netflix

Si vous n'êtes pas encore allé au delà de l'épisode 3 et que vous voulez éviter de vous faire spoiler, on vous conseille de vous arrêter là et de revenir après visionnage. Car on s'apprête dans cet article à évoquer la disparition d'un personnage très attachant de la saison 1.

Ce personnage détesté (à juste titre)

En effet, après à peine quelques épisodes, All of Us Are Dead nous met dans une situation terrible avec la transformation du sympathique Gyeong-su interprété par Ham Sung-min. Ce dernier s'est transformé en zombie devant ses camarades. La faute à une personne en particulier : Na-yeon, qui n'a pas hésité à mettre du sang infecté sur la plaie de son camarade de classe pour se débarrasser de lui. La "gosse de riche" n'a ainsi eu besoin que de trois épisodes pour devenir un personnage détesté. La preuve, avec ces quelques réactions sur Twitter.

Des tweets qui montrent la frustration et la colère de certains, quand d'autres font preuve d'un peu d'humour :

Lee Yoo-mi marque les esprits

Pour interpréter Na-yeon, c'est l'actrice Lee Yoo-mi qui a été choisie. Cette dernière était déjà dans un autre gros carton de Netflix. C'est elle qui jouait Ji-yeong dans Squid Game, celle qui doit affronter Sae-byeok au jeu de billes.

Squid Game ©Netflix

La comédienne est là dans un rôle totalement différent, bien moins attachant. Une vraie peste qu'elle qualifie (via GMA Network) de "fille riche et mignonne, qui attise tous les problèmes et conflits qui se produisent dans la série, aussi détestable que possible". Comme elle l'expliquait en conférence de presse, l'actrice a aimé jouer un tel personnage. Cependant, elle ne cache pas avoir une certaine crainte à l'idée que le public puisse la confondre avec Na-yeon, et la détester à son tour.

Je sais que beaucoup d’entre vous pourraient détester le personnage et me détester par la même occasion. Mais à l’avenir, à cause de cela, j’aimerais pouvoir vous présenter un autre personnage plus attachant et charmant.

Pour le moment, les commentaires se focalisent sur le personnage et ce n'est pas Lee Yoo-mi qui est prise à partie. Heureusement, d'autant plus que dans la vraie vie la comédienne semble Mais dans le doute, on ne devrait pas revoir dans l'immédiat l'actrice jouer un personnage aussi impitoyable. Dommage, car son interprétation est pour le coup plutôt réussie.

All of Us Are Dead est actuellement disponible sur Netflix.