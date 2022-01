All of Us Are Dead : une date et un teaser pour la série de zombies Netflix

Netflix proposera fin janvier une nouvelle série de zombies venue de Corée du Sud. Titré "All of Us Are Dead", le programme en développement depuis deux ans se dévoile avec un premier teaser.

Des zombies en pagailles

S'il y en a bien dont on ne se lasse pas, ce sont les zombies ! Le cinéma et les séries n'ont jamais cessé de mettre en scène des morts-vivants mais ces dernières années le genre est particulièrement demandé. Si depuis plus de dix ans on nous rabâche avec The Walking Dead, Netflix s'y est également essayé avec différents programmes. L'un des plus marquants vient (évidemment) de Corée du Sud et se nomme Kingdom. Et alors que les séries de ce petit pays d'Asie ont plus que jamais la cote depuis la diffusion de Squid Game, nul doute que la prochaine à venir, All of Us Are Dead, devrait faire parler d'elle. Rappelons également qu'avant ces shows, l'excellent Dernier train pour Busan avait aussi redonné un coup de neuf au genre.

All of Us Are Dead ©Netflix

La série est une adaptation du webtoon (un comic sur le net) Now At Our School. Cette fois, les zombies n'arriveront pas dans un Royaume en pleine période médiévale, mais dans un lycée, de nos jours. C'est dans ce lieu que débutera l'épidémie de zombies. Bloqués dans le bâtiment, les élèves devront tout faire pour s'échapper avant d'être à leur tour contaminés.

Premier teaser pour All of Us Are Dead

Alors qu'on vous annonçait le développement d'All of Us Are Dead il y a de cela deux ans, Netflix vient enfin de dévoiler un premier teaser. L'occasion de découvrir (dans la vidéo en une d'article) des images terrifiantes de zombies très énervés. L'originalité de la série devrait venir du lieu et de l'enfermement des rares survivants. La vidéo ne montre malheureusement pas grand chose d'autre (si ce n'est qu'il y aura de l'action et des explosions). Une prochaine bande-annonce pourrait permettre d'identifier un peu mieux les personnages qui porteront la série. On devrait en savoir plus rapidement puisque le teaser permet également d'annoncer la date de diffusion.

Ce sera donc à découvrir sur Netflix le 28 janvier.