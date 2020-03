Amazon prépare un docusérie sur le PSG

En parallèle de la guerre que se mènent les chaînes pour détenir les droits liés à la diffusion des matchs de football, les plateformes de SVOD viennent voir s'il n'y a pas du contenu original à proposer sur le sujet. Amazon le pense et va proposer un docusérie sur le PSG.

Le Paris Saint-Germain s'est invité dans la cour des grands depuis son rachat par des investisseurs étrangers fortunés. Le club français attire désormais la lumière des projecteurs et espère se forger une stature à la hauteur des autres gros clubs étrangers. Le sportif, évidemment, permet d'inscrire à son histoire des nouvelles lignes glorieuses. Bien que le PSG attise parfois les moqueries en raison de certaines mésaventures remarquables sur la scène européenne, il est en capacité d'accueillir certaines des plus grandes stars de la planète football. L'extra-sportif, aussi, contribue à faire grandir un club. C'est pourquoi les caméras d'Amazon vont pouvoir les suivre dans un docusérie en préparation !

Un docusérie pour les 50 ans du PSG

La plateforme américaine a annoncé qu'elle était parvenue à trouver un accord avec le club pour suivre sa vie. La série sera composée de 4 épisodes et aura Manuel Herrero pour réalisateur. Le PSG est impliqué dans la production via PSG TV, aux côtés de la société CAPA. Le projet intervient à pic, pour célébrer les 50 ans du club. Les abonnés qui y auront accès pourront ainsi découvrir la vie interne du club, avec le travail de l'ombre qu'on ne voit pas à la télévision, des interviews de joueurs (actuels mais aussi passés). On peut lire dans le communiqué officiel de la plateforme que la série "montrera les hauts, les bas et les défis quotidiens que rencontre l’un des clubs de football les plus iconiques de la planète."

Nul doute qu'il sera question des désillusions qu'on connaît mais aussi des victoires symboliques. Les fans du PSG ne pourront manquer ça sous aucun prétexte. Il reste à voir si un certain oeil critique pourra avoir sa place dans les épisodes. Isabelle Bertrand, directrice des acquisitions pour Amazon France, explique que la série n'a pas pour vocation à "faire de la publicité au club" et promet que les points moins glorieux seront traités. On attend quand même de le voir avant de le croire.