Netflix serait en train de préparer une série documentaire sur Neymar

C’est l’une des plus grandes stars du monde du football. Un joueur qui déchaîne les passions, sur le terrain et en dehors. Neymar sera le sujet d’une série documentaire actuellement en tournage pour Netflix. Ses détracteurs vont-ils changer d’avis à son sujet ? Pas si sûr.

Le football devient un milieu qui intéresse les plateformes. Une situation qui était inévitable quand on connaît la popularité de ce sport, son implantation dans les différentes cultures et toutes les histoires qu’il y a à raconter, qu’on s’intéresse autant aux très grandes stars qu’à des coins de terrain plus confidentiels. Netflix a déjà bien commencé à mettre les pieds dans ce domaine avec Apache (adaptation de la vie de Carlos Tevez) ou avec les documentaires sur Sunderland, Maradona au Mexique et Griezmann. La firme continue dans cette voie en étant en plein tournage d’un docusérie sur la mégastar du PSG, Neymar. Le Parisien rapporte que des équipes sont en train de suivre le joueur dans sa vie au centre d’entraînement, le camp des Loges, et également dans sa sphère privée, avec ses proches. Le club n’a toujours pas évoqué ce tournage mais nous ne devrions pas tarder à en entendre parler.

Neymar et Netflix, rencontre au sommet

Netflix fait un immense coup en accédant à une telle star que l’on peut facilement classer parmi les meilleurs footballeurs du monde et ceux qui disposent d’une image particulièrement forte. Mais l’alliance entre les deux n’est pas une surprise, le brésilien avait en effet participé à la saison 3 de La Casa de Papel en interprétant un moine. Amazon, qui s’intéresse de près au foot, était également dans la course mais la somme mise sur la table aurait été inférieure à celle de la concurrence. Les bons rapports déjà établis par le passé entre Neymar et Netflix ont aussi dû faire pencher la balance d’un côté.

Travailler avec la plateforme est commercialement un coup non négligeable pour les deux camps. Mais également pour le PSG, qui doit passer par là pour se construire une image en béton. Si le docusérie se concentrera sur Neymar, son club sera aussi une toile de fond. Mais attention au timing avec lequel ce projet sera mis en ligne. Le joueur étant régulièrement courtisé par d’autres clubs (le Barça, surtout, pour ne citer que lui), il ne faudrait pas que les épisodes arrivent trop tard quand il ne sera peut-être plus à Paris.

Aucune indication n’est donnée sur le durée du tournage ni sur une possible date de sortie. Netflix devrait logiquement tourner encore dans les prochaines semaines pour suivre ne serait-ce que la prochaine étape du parcours du club en Ligue des Champions. En cas de passage en quart de finale, le docusérie serait inspiré de suivre la trajectoire du PSG et de sa star.