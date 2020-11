American Crime Story S3 : Sarah Paulson méconnaissable sur une première photo

Le pendant judiciaire de "American Horror Story" n'avance pas aussi vite. "American Crime Story" n'a eu que deux saisons depuis sont lancement en 2016. La troisième aura mis du temps, à cause d'un changement de thème. Découvrez une première image avec Sarah Paulson complètement méconnaissable.

American Crime Story : une troisième saison sur l'affaire Lewinsky/Clinton

Ryan Murphy est l'un des créateurs les plus en vue en ce moment à la télévision. Son deal avec Netflix lui offre une grande visibilité mais il n'a pas attendu ça pour concevoir des shows qui touchent du monde. À l'instar d'American Horror Story, American Crime Story reprend le principe de l'anthologie en proposant une histoire par saison. Pas d'horreur, mais des affaires policières connues. Après les cas O.J. Simpson puis Gianni Versace, la troisième saison ne sera pas celle qui était prévue à l'origine. Le scénario devait cette fois se concentrer sur les conséquences de l'ouragan Katrina. Mais aborder un tel sujet demandait beaucoup d'argent et il a été décidé de changer de direction.

Nous aurons finalement le droit à un retour sur l'affaire Lewinsky ! Idée autant passionnante que de revenir sur ces faits qui ont marqué les USA. On filera dans les années 90, quand une jeune femme, Monica Lewinsky, décroche un stage à la Maison-Blanche après ses études. Une occasion en or pour faire son trou, mais tout ne va pas se passer comme prévu. Le président en fonction à l'époque, Bill Clinton, se retrouve accusé d'avoir eu des relations sexuelles avec elle.

Les médias se font un plaisir de s'emparer de cette affaire. Pour se défendre, le président déclare sous serment qu'il n'y a jamais rien eu entre lui et Monica. Cette dernière ment aussi dans un premier temps. La vérité éclate au grand jour, lorsqu'elle décide de passer un accord avec un juge pour s'assurer d'être protégée en cas d'aveux. Face à ces révélations, l'entourage de Clinton tente de déshonorer la jeune femme, de détruire sa réputation.

Sous-titrée Impeachment (en référence à la procédure qui permet d'accuser un membre du gouvernement), la saison s'est trouvée ses deux rôles principaux.Clive Owen sera Bill Clinton et Beanie Feldstein aura la lourde tâche d'incarner Monica Lewinsky. Puis, comme souvent avec Ryan Murphy, sa fidèle amie Sarah Paulson figurera aussi dans la distribution ! Pas dans un petit rôle, puisqu'elle prêtera ses traits à Linda Tripp. Un personnage déterminant dans l'affaire car elle a enregistré secrètement des conversations avec Monica pour recueillir des preuves - les deux femmes s'étaient liées d'amitié.

Qui reconnaîtra Sarah Paulson ?

Sarah Paulson, justement, vient de publier, sur son compte Twitter, une photo d'elle dans la série. Ce qui nous permet d'avoir le tout premier aperçu de la saison 3 d'American Horror Story. On y voit dessus un retour caméra d'un plan sur elle. Et on doit avouer qu'on ne la reconnaît absolument pas !

Un gros travail a été fait sur le maquillage pour qu'elle ressemble à la vraie Linda Tripp. L'actrice a l'air de disparaître totalement derrière ces artifices, à moins que ce ne soit l'angle qui ne permette pas de la reconnaître. Outre la performance physique, Sarah Paulson a prouvé à de multiples reprises qu'elle était une valeur sûre chez Ryan Murphy. Brillante dans Ratched, elle reviendra dans la prochaine saison d'American Horror Story et participera au spin-off American Horror Stories, au moins derrière la caméra pour un épisode. À noter qu'elle est déjà apparue dans la série en Marcia Clark, lors de la première saison.

American Crime Story devait revenir pour la rentrée 2020, au moins de septembre. Une date qui était choisie pour précéder les élections américaines. Mais la crise sanitaire a provoqué un énorme retard et la production vient de débuter que dernièrement. Aucune date de lancement n'est annoncée. Une arrivée en seconde partie de l'année 2021 paraît être une estimation raisonnable.