American Horror Stories : Sarah Paulson réalisera un épisode du spin-off d’AHS

Sarah Paulson, l’une des actrices fétiches de Ryan Murphy, sera de nouveau impliquée sur le prochain projet de ce dernier, "American Horror Stories". Si elle ne devrait pas y tenir un rôle, elle réalisera un épisode de la série FX qui n’a pas encore de date de sortie.

De quoi parlera American Horror Stories ?

L’intrigue d’American Horror Stories reste pour le moment assez mystérieuse. On sait que Ryan Murphy restera dans son domaine, puisqu’il s’agira de nouveau d’une anthologie qui traitera encore d’histoires de fantômes, mais c’est la seule information connue pour le moment. Il faudra attendre avant de pouvoir découvrir en quoi la série spin-off se différenciera d’American Horror Story. Il en va de même pour le casting, puisqu’on ne sait pas qui sera présent. Mais il ne faut pas oublier que Ryan Murphy a l’habitude de collaborer avec les mêmes acteurs sur plusieurs saisons de son anthologie principale. Il ne serait donc pas surprenant de revoir certaines têtes déjà vues dans l’univers du créateur participer à sa nouvelle série.

Sarah Paulson se glissera derrière la caméra pour American Horror Stories

Parmi les acteurs et actrices fétiches de Ryan Murphy, Sarah Paulson est l’une de celles qui apparaissent le plus dans les œuvres du créateur, à l'instar d'Evan Peters. Et elle va poursuivre sa collaboration avec le scénariste. L’actrice pourra déjà être vue dans Ratched, la nouvelle série centrée sur l’infirmière de Vol au-dessus d’un nid de coucou, dont la bande-annonce vient d’être dévoilée. Si Murphy ne l’a cette fois pas créée, puisqu’on la doit à Evan Romansky, il en est le producteur et a réalisé le pilote. Sarah Paulson tiendra aussi l’affiche de la troisième saison d’American Crime Story, intitulée Impeachment, et dont la date de sortie est pour le moment inconnue en raison de la pandémie.

Et, à l’occasion de la promotion de Ratched, Paulson, qui y tient le rôle principal, a été interrogée sur son éventuelle implication dans American Horror Stories. Comme le rapporte Bloody Disgusting, l’actrice a révélé qu’elle « réalisera quelque chose » pour la série. Si elle n’a donné aucune indication sur sa présence devant la caméra, elle y apportera donc quoi qu'il en soit sa patte. L’actrice est déjà passée derrière la caméra pour le sixième épisode de la huitième saison de la série mère, Retour dans la maison de l’horreur.

Les épisodes de la série spin-off seront plus longs que ceux de sa grande sœur, puisqu’ils dureront environ une heure, contre 42 minutes. On est curieux de voir ce que proposera Sarah Paulson...