American Gigolo : première image pour la série avec Jon Bernthal

C'est officiel, Showtime a commandé dix épisodes de la série "American Gigolo", remake contemporain du film de 1980 avec Richard Gere. Pour l'occasion, une première image de Jon Bernthal en Julian Kaye a été dévoilée.

Jon Bernthal se dévoile en Julian Kaye

Il y a plus d'un an, Showtime annonçait la commande d'un pilote pour l'adaptation en série du film American Gigolo, film culte de 1980 avec Richard Gere dans le rôle d'un escort boy accusé de meurtre. On apprend maintenant que ce pilote s'est montré convaincant puisque Showtime vient d'officialiser une commande de dix épisodes avec en rôle-titre Jon Bernthal. Sur une histoire aussi sulfureuse, à l'époque scénarisée et réalisée par Paul Schrader, le charismatique acteur vu dans pas mal de grosses productions et dans la série violente et décomplexée The Punisher pourrait bien tirer son épingle du jeu et s'offrir une très belle performance. On peut le découvrir dans la peau de son personnage grâce à un premier cliché dévoilé !

Une première image où l'acteur semble parfaitement à l'aise dans son personnage, offrant une apparence aussi glamour que dangereuse. Sous le soleil comme dans la nuit de Los Angeles, ce Julian Kaye new look devrait faire des ravages.

Jon Bernthal - American Gigolo ©Showtime

David Hollander à la réalisation et Jerry Bruckheimer à la production

Jon Bernthal est à lui seul toute une équipe de choc, comme ses performances au cinéma et sur le petit écran l'ont déjà montré. Fury, Baby Driver, Sicario, Les Veuves, Le Mans 66 ne sont que quelques titres parmi une filmographie maintenant très riche. Pour le mettre en scène, Showtime met le paquet en constituant une équipe comprenant David Hollander au scénario et à la réalisation (Ray Donovan) ainsi que le légendaire producteur Jerry Bruckheimer, déjà à la production du film de 1980 !

Le président de Showtime Gary Levine s'est montré élogieux et très enthousiaste dans un communiqué de presse quant au développement de la série :

Si vous n'êtes pas déjà tombés sous le charme de Jon Bernthal, préparez-vous ! Jon explose l'écran avec sa performance brûlante, maussade et vulnérable dans cette version contemporaine de "American Gigolo". David Hollander réinterprète brillamment le film original, en explorant le mystère, l'euphorie et le danger de nos désirs les plus profonds.

Le Julian Kaye de la série cherchera à découvrir la vérité, dix-huit ans après avoir été arrêté pour meurtre. Il devra ainsi se remettre au goût du jour dans un Los Angeles changé. Pour accompagner Bernthal au casting, on retrouve Rosie O’Donnell, Lizzie Brocheré, Gabriel LaBelle, Leland Orser et Wayne Brady.