Ratched : l'infirmière sadique se dévoile dans le trailer de la série Netflix

"Ratched", la série prequel de "Vol au-dessus d'un nid de coucou" centrée sur l'infirmière tyrannique et produite par Ryan Murphy, se dévoile avec une première bande-annonce mise en ligne par Netflix. La série sera disponible sur la plateforme le 18 septembre.

Ratched : nouvelle collaboration entre Ryan Murphy et Netflix

Ryan Murphy, le créateur de Glee et American Horror Story, est ultra prolifique et Netflix l'a bien compris. C'est pour cette raison que le service de streaming a signé un important deal avec lui pour s'offrir ses prochaines créations. Ainsi, après The Politician et Hollywood, c'est Ratched (qu'il produit mais qui est créée par Evan Romansky) qui sortira prochainement sur la plateforme. Cette fois, Ryan Murphy (qui réalise le pilote) s'intéresse à l'infirmière Ratched de Vol au-dessus d'un nid de coucou. Dans ce film Milos Forman, Louise Fletcher est en charge d'un hôpital psychiatrique et martyrise les patients. Dans le prequel, c'est Sarah Paulson qui incarne ce rôle. On la découvrira donc à la fin des années 1940 et la série montrera comment d'infirmière elle est devenu un véritable monstre responsable de nombreux meurtres au sein d'un service hospitalier.

Une bande-annonce qui donne le ton pour Ratched

Après avoir donné un aperçu de la série avec un premier lot d'images, Netflix a dévoilé la bande-annonce de Ratched (à découvrir en une d'article). On retrouve le style de Ryan Murphy avec des couleurs marquées et des costumes soignés. Visuellement, c'est déjà très convaincant. Mais l'intrigue et le ton sont tout aussi intrigants dans cette vidéo. Surtout, Sarah Paulson en impose. Inquiétante, froide, sadique et délicieusement monstrueuse, surtout dans la dernière scène où, face à une autre infirmière qui a pris sa pêche, elle reste de marbre et pense à ce qu'elle va lui faire pour se venger. De notre côté, on ne peut qu'imaginer que ce sera particulièrement douloureux...

On a hâte de voir le résultat final. Ratched sera disponible sur Netflix le 18 septembre. En plus de Sarah Paulson, on retrouvera également au casting de la série Sharon Stone, Corey Stoll ou encore Finn Wittrock.