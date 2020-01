American Horror Story : FX renouvelle la série pour plusieurs saisons

Vous avez aimé ? Partagez :

Peu de séries peuvent se targuer d’atteindre la barre des 10 saisons. American Horror Story le pourra dans les prochains mois et FX croit tellement en son programme qu’il vient de le renouveler pour trois saisons supplémentaires. Attention à ne pas trop tirer sur la corde…

Le format de l’anthologie adopté par American Horror Story a l’avantage de permettre de faire table rase du passé quand une saison est moins bonne. En explorant plusieurs sous-genres, la série a déjà délivré des bonnes choses et d’autres moins convaincantes. On ne mettra pas toutes les saisons sur un pied d’égalité car il y a eu des hauts et des bas depuis Murder House. La neuvième, sortie l’année dernière, était un hommage aux slashers des années 80 mais on sent que quelque chose est en train de ficher le camp. Ne serait-ce qu’en regardant le casting, les grosses stars ne sont pas là. On sait que Sarah Paulson sera dans la prochaine, mais nul ne peut prédire si Evan Peters la rejoindra. Quant à Jessica Lange, elle a clairement exprimé qu’elle ne sentait plus la même énergie qu’aux débuts.

C’est parti pour 4 années supplémentaires d’American Horror Story

On peut penser qu’avec American Horror Story la fin va commencer à s’imposer d’elle-même. Et pourtant, c’est un son de cloche bien différent qui nous parvient en provenance de la chaîne FX, qui vient d’annoncer le renouvellement de la création de Ryan Murphy pour trois saisons supplémentaires, en plus de la dixième déjà acquise. Le total se portera à 13 et ce serait un vrai signe que le programme s’arrête là. Pas la peine de chercher à savoir quelles seront les histoires de ces saisons, elles ne doivent même pas exister. La chaîne annonce un plan sur le long terme parce qu’il doit mener à une sorte de bouquet final. Il faut prendre en compte que la série a déjà exploré de nombreux univers et a même pu se permettre un crossover entre deux arcs narratifs. Plus elle va avancer, et moins les possibilités seront diverses. Est-ce que le public va encore suivre pendant quatre ans American Horror Story ? C’est une vraie question. L’offre étant de plus en plus éparse, avec les différentes plateformes et les networks traditionnels.

American Horror Story devrait continuer sur son rythme de croisière habituel avec une nouvelle saison par année. Celle de cette année n’a pas de date de sortie et son sujet reste encore à découvrir.