American Horror Story : Macaulay Culkin en tête d’affiche de la saison 10

Vous avez aimé ? Partagez :

tweet

On la pensait en perte de vitesse avec sa neuvième saison sans ses principales stars mais l’anthologie « American Horror Story » revient le torse bombé avec un gros casting ! Macaulay Culkin, l’ancien gamin de « Maman, j’ai raté l’avion », sera de la partie pour cette nouvelle histoire.

Renouvelée pour quatre nouvelles saisons, American Horror Story a encore de beaux jours devant elle. La création de Ryan Murphy poursuit sa route, même si elle continue de souffrir d’irrégularité. La neuvième saison, qui baigne dans les années 80, n’a pas été foncièrement mauvaise mais on sentait que la série était en perte de vitesse. L’absence de ses stars n’y était pas pour rien dans cette impression.

Le retour aux affaires s’annonce sérieux avec la saison 10 d’American Horror Story et c’est Ryan Murphy qui vient de faire une grosse annonce en dévoilant sur son compte Instagram deux vidéos qui révèlent le casting :

Gros casting pour la saison 10 d’American Horror Story

Sur fond de Dead of Night d’Orville Peck, on peut y découvrir que Macaulay Culkin sera l’une des têtes d’affiche des prochains épisodes. On ne l’attendait vraiment pas dans cet univers, mais la surprise est assez plaisante. Le gamin découvert dans Maman, j’ai raté l’avion et sa suite a depuis grandi mais n’a pas retrouvé de grands rôles. Sa filmographie n’a jamais vraiment décollé par la suite. Peut-être qu’elle fera un sursaut chez Ryan Murphy !

D’autres noms comme Kathy Bates, Leslie Grossman, Billie Lourd, Adina Porter, Lily Rabe, Angelica Ross et Finn Wittrock sont annoncés également. Les fans de la série les reconnaîtront, ils ont tous déjà participé à une ou plusieurs précédentes saisons d’American Horror Story. Mais, qu’on se le dise, c’est en priorité les présences conjuguées de Sarah Paulson et Evan Peters qui font le plus plaisir. Deux des acteurs emblématiques reviennent, ce qui laisse augurer de belles choses. Nous étions déjà au courant que Paulson était impliquée, l’effet de surprise est surtout en ce qui concerne Peters, sur lequel on avait des doutes – il n’avait jamais fermé la porte après son absence dans la saison 9.

Aucun titre n’a été donné pour la saison 10 d’American Horror Story, Ryan Murphy se garde bien de dévoiler des éléments sur l’intrigue. Peut-être qu’il faut piocher dans les paroles de Dead of Night pour essayer de déceler des indices. Le plan sur la plage ne doit pas non plus être innocent et a forcément une symbolique. La diffusion devrait se dérouler cette année, à une date encore non définie.