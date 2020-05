American Horror Story S10 : Ryan Murphy promet un rôle dingue pour Macaulay Culkin

En l'espace de neuf saisons, on a compris comment fonctionnait la série anthologique American Horror Story. Les histoires sont différentes d'une saison à l'autre mais la connexion se fait via le casting. Plusieurs acteurs reviennent dans des rôles différents et c'est là que les téléspectateurs y trouvent un certain plaisir. La saison précédente a d'ailleurs déçu de ce point de vue, en ne convaincant pas les figures emblématiques de revenir, donnant l'impression d'une année au rabais. Pour la prochaine, les vétérans du show, Sarah Paulson et Evan Peters, reprennent la place qui est la leur. C'est déjà un bon signe et ils seront accompagnés d'autres seconds couteaux connus comme Kathy Bates, Leslie Grossman, Billie Lourd, Adina Porter, Lily Rabe, Angelica Ross ou encore Finn Wittrock. Là, on sent qu'on est vraiment dans American Horror Story !

Une recrue de poids rejoint leur rang : Macaulay Culkin. On se souvient tous de son rôle dans le cultissime Maman, j'ai raté l'avion mais l'acteur n'a pas su mener, par la suite, une carrière intéressante. Le voir trouver une place dans un programme populaire est prometteur. Ryan Murphy a donné quelques indices sur son personnage lors d'une interview E! News :

J'ai demandé à lui parler au téléphone et il a dit ok. je caste, je ne laisse pas les gens lire quoi que ce soit, d'habitude. J'ai dit : "ok, voilà le pitch" et je lui ai parlé du personnage en lui disant qu'il était fou, qu'il y aurait du sexe érotique avec Kathy Bates ainsi que d'autres choses. Il a réfléchi et a dit : "ça ressemble à un rôle pour lequel je suis né."