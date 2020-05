American Horror Story : changement de dernière minute pour la saison 10 ?

Très énigmatique, la prochaine et dixième saison de l'anthologie "American Horror Story" pourrait être différente de ce qui était prévu à la base. Entre un report d'une année ou un changement d'histoire, le futur de la création de Ryan Murphy est pour le moment très incertain.

La neuvième saison placée sous le signe des années 80 n'entrera pas au panthéon des meilleures histoires d'American Horror Story. La suivante qui se prépare se présentait avec des ambitions plus grandes et l'envie de proposer quelque chose de marquant. Rien que lors du dévoilement du casting, on a compris que Ryan Murphy avait envie de faire bien. Macaulay Culkin, découvert en gamin de Maman, j'ai raté l'avion, était présenté comme l'une des attractions de cette saison 10. Ajoutons à son arrivée, la présence d'une flopée de têtes déjà connues des suiveurs du show, avec Sarah Paulson et Evan Peters qui reviennent aux affaires. Pour être complet, on citera également Kathy Bates, Leslie Grossman, Billie Lourd, Adina Porter, Lily Rabe, Angelica Ross et Finn Wittrock au casting.

Pas d'American Horror Story en 2020 ?

Quand bien même si on ne savait pas de quoi allait parler ces épisodes d'American Horror Story, on commençait à avoir quelques indices. Ryan Murphy a dévoilé le casting lors d'une vidéo qui se focalisait sur une plage et le premier logo officiel montrait deux mains de monstre agrippées à une falaise maritime. Ajoutons, aussi, que le culte Rubber Man allait être dans le scénario, et on pouvait se laisser aller à quelques suppositions. Nos théories pourraient devenir obsolètes dans l'immédiat car Ryan Murphy a dévoilé au micro de The Wrap qu'un changement de dernière minute était possible. La production devait débuter dernièrement sauf que le contexte a tout bloqué. Et le créateur d'American Horror Story explique qu'ils ont besoin de conditions météorologiques particulières pour le tournage. Avec ce retard, il y a deux solutions qui s'offrent à l'équipe : changer de thème pour la prochaine saison ou faire une pause d'un an et sortir celle-ci en 2021.

Quelques idées doivent déjà exister pour les saisons suivantes, car la série a été renouvelée pour trois supplémentaires (en plus de la 10). Inverser deux sujets permettrait de garder une diffusion pour la fin de cette année ou le début 2021. Mais est-ce que ça sera possible de travailler avec ce sentiment d'urgence ? Telle est la question. Quoi qu'il en soit, nous pourrions avoir une année blanche sans American Horror Story.