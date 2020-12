American Horror Story S10 : un budget record pour une saison très spéciale

La série "American Horror Story" n'est pas passée entre les mailles du filet de la crise sanitaire. La prochaine saison a logiquement pris du retard et elle se permet en plus de coûter plus que les précédentes, signe que Ryan Murphy tient à offrir une dixième saison particulière.

American Horror Story : une saison 10 qui prend du retard

Des films et des séries, sur Netflix ou ailleurs... Ryan Murphy n'en a pas fini de faire parler de lui. S'il reste toujours très productif avec des nouvelles créations, il continue aussi d'étendre des programmes plus anciens. American Horror Story peut se targuer d'avoir la chance d'atteindre la barre des dix saisons, avec même une extension déjà signée qui permettra d'en obtenir trois supplémentaires. Les informations sur la prochaine sont extrêmement maigres. Un teaser a déjà dévoilé le casting, en nous montrant un décor proche de la mer. Par ailleurs, une affiche restait dans la même ambiance, avec deux mains agrippées à une falaise.

Nous ne sommes toujours pas plus avancés que ça à l'heure actuelle et les nouvelles vont mettre du temps à tomber car les prises de vues ont été reportées. En raison des conditions sanitaires exceptionnelles, le tournage n'a pas pu s'effectuer et il devait absolument se passer à une période où les conditions climatiques étaient optimales par rapport à l'histoire. Or, ce créneau a été loupé. La possibilité de changer de sujet pour la saison à venir a ainsi été évoquée par Ryan Murphy sans que l'on sache si elle été développée.

American Horror Story ©FX

Un budget toujours plus haut

Le média américain Screenrant nous apprend que le budget sera le plus haut depuis le lancement de la série. Avec 48 millions de dollars pour l'ensemble des épisodes, on surpasse de 5 millions celui de la précédente, 1984. Pour vous donner un ordre d'idée pour American Horror Story en temps normal, c'est entre 30 et 40 millions que se situent les budgets habituels pour une saison. En fonction des décors nécessaires, des effets visuels, du sujet... S'il reste très difficile de tirer des conclusions à partir d'une somme, on peut néanmoins espérer que cette saison mettra les petits plats dans les grands. Il n'est en effet pas fou d'imaginer qu'un grand projet a été pensé pour justement marquer les esprits à l'heure de passer la barre symbolique des 10 saisons.

Utiliser plus d'argent que d'habitude peut vouloir dire que nous aurons un argument fantastique important. Ou que des décors hors du commun seront utilisés. Les cachets des acteurs doivent aussi peser dans la balance, tout comme les mesures sanitaires utilisées pour éviter la propagation du virus. Dans tous les cas, les surprises préparées par Ryan Murphy devraient valoir le coup d'oeil...