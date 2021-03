American Horror Story saison 10 : Macaulay Culkin s'affiche dans un étrange look

Dix ans qu'"American Horror Story" sévit à la télévision. Pour fêter sa décennie, Ryan Murphy a décidé de mettre en tête d'affiche Macaulay Culkin. L'ancien enfant-star qui était totalement perdu de vue ces dernières années, retrouve donc un rôle de premier plan dans une production importante. Et l'acteur compte jouer son rôle à fond, comme en atteste la première image du look qu'il pourrait avoir dans la saison 10 de la série...

American success Story

Depuis plus de dix ans, Ryan Murphy fait partie des grands showrunners de la télévision américaine. En effet, en parallèle du succès de Glee, il décide de lancer en 2011 un projet sensiblement différent. C'est ainsi que voit le jour une série horrifique atypique : American Horror Story. Le show s'inscrit sous format anthologique : chaque saison est indépendante, mais conserve à peu près le même casting. Toutefois, certaines connexions peuvent s'établir entre les saisons.

American Horror Story ©FX

Avec ses histoires paranormales, son excès de gore et ses références au genre horrifique, American Horror Story va devenir l'un des plus grands succès de l'Histoire de la chaîne FX. En effet, grâce au show (qui était efficacement accompagné par Sons of Anarchy à l'époque), le network américain est devenu un concurrent redoutable d'HBO. Surtout, avec ses nombreuses récompenses et son plébiscite auprès de la critique, la série de Ryan Murphy a popularisé de nouveau le format anthologique. C'est ainsi que ces dernières années, de nombreuses séries se sont inspirées d'American Horror Story : Fargo, True Detective, The Haunting of...Par ailleurs, on rappelle que Ryan Murphy lui-même a offert d'autres séries de ce type avec notamment American Crime Story, Feud et prochainement American Horror Stories qui sera un spin-off d'AHS.

Macaulay Culkin se dévoile

Depuis son lancement, la série a permis de révéler des acteurs ou de les "ressusciter". Ainsi, Sarah Paulson et Evan Peters sont devenus des stars grâce à leurs apparitions régulières dans le show. De même, Jessica Lange et Kathy Bates ont retrouvé un second souffle dans leur carrière grâce à AHS. On souhaite donc le même succès à Macaulay Culkin. En effet, l'ex-star de Maman, j'ai raté l'avion était plus connu pour ses dérapages dans la presse que pour ses performances scéniques ces dernières années. On a donc hâte de le retrouver dans un rôle d'envergure. Ryan Murphy l'a d'ailleurs promis : son personnage sera dingue. En outre, une scène de sexe entre Kathy Bates et lui sera au programme.

Le tournage de cette dixième saison se déroule actuellement à Provincetown, dans le Massachussets. Le showrunner en a donc profité pour partager sur les réseaux sociaux une photo de Culkin bras dessus bras dessous avec l'actrice Leslie Grossman, devenue une habituée de l'anthologie depuis 2017.

Si on ne sait encore rien de son rôle, on peut voir que le look de l'acteur (ainsi que son regard) met légèrement mal à l'aise. D'ailleurs, la légende en dessous de la photo est sans équivoque : "Quelque chose de mauvais se produira dans la saison 10 d'American Horror Story." Cette photo anodine en bord de mer pourrait donc receler des secrets bien plus horribles qu'on ne le croit.

Une saison 10 remplie de mystères

Pour l'heure, on ne sait toujours pas exactement quelle sera l'intrigue de cette prochaine saison. L'hypothèse récurrente est qu'elle pourrait avoir pour centre les fonds marins, et les créatures fantastiques qui y habitent. L'affiche-teaser nous présentant des dents acérées comme des requins pourrait aller dans ce sens. D'ailleurs, l'image dévoilée par Ryan Murphy a été prise sur la plage. Coïncidence ? On ne croit pas.

Il faudra donc patienter pour en savoir plus sur ce que cette saison 10 d'American Horror Story nous réserve. Dans tous les cas, elle sera marquée par le retour de Sarah Paulson et Evan Peters, qui avaient tous deux manqué à l'appel de la précédente saison. En outre, en plus de Macaulay Culkin, Kathy Bates et Leslie Grossman, la série verra le retour de visages bien connus de la série tels que Billie Lourd, Adina Porter, Lily Rabe, Angelica Ross ou bien encore Finn Wittrock.