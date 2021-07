American Horror Story : un premier teaser révèle les thèmes de la saison 10

À l'heure de passer le cap symbolique des 10 saisons, "American Horror Story" veut régaler les fans avec un double programme. Un teaser révèle quels seront les deux thèmes des prochains épisodes et annonce la présence d'extraterrestres.

American Horror Story voit double

American Horror Story est l'une de ces séries qui nous accompagnent depuis un bon paquet d'années et qui n'a pas encore dit son dernier mot. La création de Ryan Murphy va revenir le mois prochain avec une dixième saison très différente de ce à quoi nous sommes habitués. Intitulée Double Feature, elle va présenter deux histoires au lieu d'une seule. La série est une anthologie qui se permet d'explorer plusieurs univers liés à l'horreur et au fantastique. Mais jamais elle n'avait osé se décomposer en deux parties comme cela va être le cas. Une nouveauté qui a de quoi intriguer, d'autant plus qu'on ne savait pas grand chose jusqu'à présent. La chaîne FX vient de dévoiler un teaser et on peut enfin mieux comprendre ce qui nous attend.

Des aliens contre des monstres aquatiques

Double Feature aura deux parties. La première est titrée Red Tide (Marée Rouge, en VF) et la seconde Death Valley (La Vallée de la Mort, en VF). Le teaser révèle également que des monstres marins seront présents d'une part, et des aliens d'autre part. Dans le style promo atypique d'American Horror Story, il faut décrypter les images pour essayer de comprendre comment les choses vont s'emboîter. Les deux histoires seront, a priori, racontées l'une après l'autre. Vont-elles se mêler et, surtout, comment ?

En se référant au teaser, on a l'impression que les aliens et les créatures venues de la mer vont se rencontrer. Mais il se peut tout aussi bien que les histoires restent éloignées les unes des autres. Si cette configuration se confirme, ça serait une petite déception tant cet aperçu promet un choc entre deux mondes.

American Horror Story ©FX

Pour cette dixième saison, les habitués Sarah Paulson et Evan Peters auront une place dans la distribution, pendant que Macaulay Culkin de Maman, j'ai raté l'avion va avoir un rôle important et que plusieurs têtes connues des fans seront aussi impliquées (Kathy Bates, Leslie Grossman, Billie Lourd, Adina Porter). Du beau monde, à retrouver le 25 août prochain sur FX aux États-Unis. Pour la France, la diffusion aura lieu sur Canal+ Séries à une date ultérieure. En complément du teaser, un très beau poster a été dévoilé :