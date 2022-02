Andor : déjà une saison 2 pour la série Star Wars ?

"Andor", la série Star Wars prequel de "Rogue One", n'est pas encore sortie, n'a pas de bande-annonce ni de date de diffusion, et pourtant, une saison 2 serait déjà en préparation avec un tournage durant l'automne.

Cassian Andor au centre d'une série

Avec The Mandalorian, Disney+ a réussi son pari d'adapter l'univers de Star Wars dans des séries live action. Une seule série qui a suffi (malgré ses nombreux défauts) à ravir les fans tout en ouvrant vers de nombreuses possibilités. Derrière, Disney n'a pas tardé avant de lancer de nombreux projet. Est diffusée en ce moment Le Livre de Boba Fett. Tandis qu'on attend avec impatience la série sur Obi-Wan Kenobi. Enfin, bien plus tard, il y aura un programme consacré à Ahsoka Tano. Mais avant cela, si tout va bien, on devrait découvrir Andor, le prequel de Rogue One.

Cassian Andor (Diego Luna) - Rogue One ©LucasFilm

On y retrouvera Diego Luna toujours dans le rôle de Cassian Andor. Dans Rogue One, il menait une petite équipe chargée de voler les plans de l'Etoile Noire, permettant ainsi aux Rebelles et à Luke Skywalker de la détruire à la fin d'Un nouvel espoir. À ses côtés seront présents Stellan Skarsgård, Adria Arjona, Fiona Shaw, Denise Gough, Kyle Soller et Genevieve O'Reilly.

Déjà une saison 2 pour la série Disney+

Le scénario de la série reste encore bien mystérieux. On sait juste que l'histoire sera centrée sur le passé de Diego Luna et que des personnages déjà connus devraient apparaître. Il n'y a pas encore eu d'image dévoilée, et pourtant, une saison 2 d'Andor serait déjà confirmée. C'est ce qu'a révélé Stellan Skarsgård dans une interview avec un média suédois (via Collider). Il y dévoile son calendrier à venir, annonçant un début de tournage de Dune 2 en juillet, puis à l'automne, de la seconde saison d'Andor.

Cela confirme donc qu'il ne s'agira pas d'une mini-série. Surtout, cela montre une vraie confiance de Disney pour le personnage et son univers. On aimerait maintenant voir enfin une bande-annonce pour se faire une idée de ce qui nous attend. Celle-ci devrait arriver très prochainement, tandis que la date de diffusion reste encore inconnue.