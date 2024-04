Anthracite : de quelle sordide histoire vraie s'inspire la série Netflix ?

La série Anthracite connaît un succès fulgurant sur Netflix. Pour ces six épisodes haletants, les deux créateurs du show ont eu des inspirations bien réelles, notamment un fait divers qui avait défrayé la chronique en France dans les années 1990.

Anthracite : la nouvelle série française qui cartonne sur Netflix

À peine 24h après son arrivée sur Netflix, la série Anthracite, nouvelle création française de la plateforme, s'est directement hissée à la première place des programmes les plus visionnés en France. Cette mini-série en six épisodes se déroule dans la petite ville fictive de Levionna dans les Alpes. C'est dans ces décors enneigés qu'en 1994, un suicide collectif des membres d'une secte a défrayé la chronique.

Trente ans plus tard, alors que de nombreux mystères demeurent autour de cette histoire, une nouvelle disparition fait ressurgir les démons du passé.

La série Netflix suit une gendarme (Camille Lou), une enquêtrice 2.0 à la recherche de son père (Noémie Schmidt) et un jeune délinquant en quête de rédemption (Hatik), alors qu'ils tentent tous les trois de trouver la vérité sur ces événements inexpliqués qui plongent le petit village dans le chaos.

Des inspirations bien réelles derrière la série

Aux manettes d'Anthracite, on retrouve la cocréatrice de Profilage, Fanny Robert, ainsi que Maxime Berthemy, également scénariste de la série TF1. Tous les deux sont de grands amateurs de programmes true crime, en particulier ceux de Netflix, comme ils l'ont dévoilé dans un entretien donné à nos confrères de Pure Médias. Il est donc tout à fait logique qu'à l'origine d'Anthracite, il y ait un vrai fait divers sordide, comme inspiration : celui du suicide collectif des membres de la secte du Temple Solaire, dans une forêt du Vercors, en 1995, qui avait fait seize morts, dont des enfants.

Cette tragédie a profondément marqué les français dans les années 1990, et sa créatrice notamment, qui a grandi dans les alentours de Grenoble, non loin du lieu du drame. Comme dans la série Netflix, cette secte avait à sa tête un gourou manipulateur, qui exerçait un contrôle psychologique important sur ses disciples, en les manipulant et en leur faisant croire qu'il était à l'origine de miracles et de prophéties.

En plus de la secte du Temple Solaire, qui a donc inspiré la Secte des Écrins de la série, les deux créateurs se sont également intéressés au phénomène des "web sleuths" (littéralement des "limiers du web"), ces enquêteurs amateurs, qui tentent de résoudre des affaires criminelles non résolues, et mettent tout en commun sur des forums en ligne comme aux États-Unis, où le plus connu d'entre eux, websleuths.com compte près de 230 000 membres. Ces détectives 2.0 qui parviennent parfois à résoudre des cold cases (et d'autres fois à embrouiller la police) ont inspiré le personnage d'Ida, incarnée par Noémie Schmidt.