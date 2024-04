À peine arrivée sur Netflix, cette mystérieuse série française est déjà classée numéro 1

Après "Furies", c'est une autre série français qui cartonne sur Netflix ! Mise en ligne il y a seulement 24h, "Anthracite" est déjà à la première place du Top 10. Tous les ingrédients sont réunis pour en faire un nouveau succès pour la plateforme.

Anthracite s'empare du Top 10 Netflix

Après Furies le mois dernier, c'est une autre série française Netflix qui connaît un début de carrière sur les chapeaux de roues ! Mise en ligne hier, 10 avril, Anthracite a déjà pris la première place du Top 10 des séries les plus visionnées de la plateforme en France. Un bel exploit pour ce show qui a été énormément mis en avant par la marque au logo rouge, qui croit donc en son potentiel auprès des spectateurs français et internationaux.

L'intrigue de cette nouvelle série française en six épisodes créée par Fanny Robert plonge le spectateur dans une histoire mystérieuse, se déroulant dans le cadre pittoresque, mais inquiétant d'un petit village des Alpes. L'intrigue débute en 1994, avec un événement choquant qui secoue les fondations de la communauté locale : le suicide collectif dans une secte, appelée "Secte des Ecrins" menée par le gourou Caleb Johansson (incarné par Stefano Cassetti) . Ce tragique événement attire l'attention nationale et laisse des cicatrices profondes sur le village, perturbant la paix et l'harmonie qui prévalaient.

Hatik, Noémie Schmidt et Camille Lou au casting

Trente ans plus tard, alors que le village s'est efforcé de surmonter son passé douloureux et de retrouver un semblant d'équilibre, un nouveau crime vient raviver les anciennes peurs. Une femme est retrouvée morte, assassinée de manière qui évoque les rituels sinistres de la secte disparue. Ce meurtre brutal menace de déchirer à nouveau la communauté, réveillant de vieilles rancœurs et des suspicions enfouies.

Au cœur de cette affaire se trouve Jaro Gatsi (Hatik), un jeune délinquant qui cherchait un nouveau départ dans les Alpes. Avec son passé trouble, Jaro devient rapidement le principal suspect du meurtre. Cependant, loin de se résigner à son sort, il est déterminé à laver son nom et à découvrir la vérité derrière ce meurtre mystérieux.

Dans sa quête pour prouver son innocence, Jaro trouve une alliée improbable en la personne d'Ida (Noémie Schmidt), une geek excentrique et experte en technologie, elle-même à la recherche de son père disparu (Jean-Marc Barr). Ensemble, ils forment un duo improbable, combinant leurs compétences uniques pour dénouer les fils d'une intrigue qui s'avère bien plus complexe qu'il n'y paraît. De son côté, une jeune policière (Camille Lou), obsédée par l'histoire de la secte, entend bien faire la lumière sur ce nouveau crime, tout en étant persuadée que la secte des écrins s'est reformée.

Au fur et à mesure que Jaro et Ida plongent plus profondément dans l'enquête, ils découvrent que les événements actuels sont étroitement liés non seulement à l'histoire sombre du village, mais aussi aux secrets de leur propre passé. Ce qu'ils apprennent sur eux-mêmes et sur les véritables motivations derrière le meurtre les entraîne dans un tourbillon de révélations et de dangers.

Anthracite possède tous les ingrédients pour tenir les spectateurs en haleine jusqu'à la fin. En plus de cartonner sur Netflix en France, la série pourrait également beaucoup plaire à un public international (comme pour ce film français qui connaît un énorme succès dans le monde). Nous le saurons dans les prochaines semaines.