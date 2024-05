Anthracite : grosse surprise pour la série phénomène de Netflix

Après le gros succès qu'a connu la mini-série "Anthracite", Netflix aurait de la suite dans les idées et devrait lancer une saison 2. C'est en tout cas ce qu'a déclaré le patron de Mediawan Studio, co-producteur du show.

Anthracite : le gros carton français de Netflix

Arrivée sur Netflix en avril dernier, la série Anthracite a non seulement connu un bel engouement en France, mais a également séduit un public international. Ainsi, elle s'est hissée dans le Top 10 mondial dès sa mise en ligne sur la plateforme, et y est restée de nombreuses semaines. Un très beau succès, qui vient juste après celui de Furies, autre série française, qui a également séduit à travers le monde.

Cette mini-série est librement inspirée de faits réels, notamment du massacre de l'Ordre du Temple Solaire en 1995. Créée par Fanny Robert et Maxime Berthemy, la série se compose de six épisodes et se déroule dans la ville fictive de Levionna, située dans les Alpes. En 1994, un suicide collectif orchestré par une secte appelée la Secte des Écrins secoue la petite communauté de Levionna. Trente ans plus tard, alors que les mystères autour de cette tragédie ne sont toujours pas résolus, une nouvelle disparition fait ressurgir les vieux démons.

La série suit plusieurs personnages principaux : Ida Heilman (Noémie Schmidt), une cyber-enquêtrice déterminée à retrouver son père disparu ; Jaro Gatsi (Hatik), un jeune délinquant cherchant à se racheter ; et Giovanna DeLuca (Camille Lou), une gendarme confrontée aux énigmes du passé. Ensemble, ils tentent de démêler la vérité sur les événements qui ont plongé Levionna dans le chaos.

Une saison 2 en préparation

Alors qu'Anthracite était construite comme une mini-série, et que l'histoire de la Secte des Écrins a été résolue dans le dernier épisode, avec la vérité sur les origines d'Ida, il semblerait que l'énorme succès de la série ait conduit Netflix à envisager une saison 2.

Dans un entretien donné à nos confrères de Paris Match, Thomas Anargyros, le patron de Mediawan Studio, co-producteur de la série, a déclaré, au fil de la conversation, qu'une saison 2 d'Anthracite "était en projet". Il n'y a pour l'instant pas d'autres informations sur le contenu de ces nouveaux épisodes, même s'il y a fort à parier que le trio de la saison 1 se retrouvera pour résoudre une nouvelle enquête.