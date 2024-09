Après Dahmer, cette nouvelle série Netflix glaçante va vous rendre accro

Après le succès de Dahmer, la première saison de l'anthologie Monstres, Netflix revient avec une nouvelle saison glaçante qui s'intéresse à l'affaire des frères Lyle et Erik Menendez. Attendue pour le 19 septembre, cette saison explore l'histoire vraie de ces deux jeunes hommes accusés d'avoir assassiné leurs parents dans leur maison de Beverly Hills en 1989.

La deuxième saison de "Monstres" arrive sur Netflix

Le succès phénoménal de la première saison de l'anthologie Monstres sur Netflix, centrée sur la terrifiante histoire de Jeffrey Dahmer, a laissé une empreinte durable sur le public. Avec une interprétation glaçante d’Evan Peters dans le rôle du tristement célèbre tueur en série, la série Dahmer a captivé des millions de spectateurs à travers le monde. Non seulement elle a été acclamée pour sa capacité à plonger les spectateurs dans l'esprit perturbé de Dahmer, mais elle a aussi soulevé des questions sur la fascination du public pour les histoires criminelles sordides. Ce succès fulgurant a propulsé Monstres comme l'une des anthologies criminelles incontournables de Netflix, ouvrant ainsi la voie à une deuxième saison tout aussi glaçante.

Le 19 septembre prochain, la nouvelle saison de Monstres s’attaquera à une autre affaire criminelle qui a choqué l’Amérique dans les années 1990 : celle de Lyle et Erik Menendez. Ce nouvel opus, intitulé Monstres : l'histoire de Lyle et Erik Menendez, promet de plonger les spectateurs dans l’histoire sombre et controversée de ces deux frères accusés du meurtre brutal de leurs parents.

Une nouvelle plongée dans une affaire familiale tragique

Lyle et Erik Menendez ont fait la une des journaux en 1989, lorsque leurs parents, José et Kitty Menendez, ont été retrouvés assassinés dans leur somptueuse résidence de Beverly Hills. Ce qui semblait initialement être un cambriolage ayant mal tourné s’est rapidement transformé en un des procès les plus médiatisés des États-Unis, lorsque les deux frères, alors âgés de 21 et 18 ans, ont été arrêtés et accusés d’avoir orchestré le meurtre de leurs parents pour hériter de leur fortune.

Au cours de leur procès, Lyle et Erik ont soutenu qu’ils avaient agi en légitime défense après des années d'abus sexuels, physiques et psychologiques infligés par leur père, un homme d’affaires puissant et respecté. Ce récit a divisé le public et le jury, certains voyant en eux des victimes désespérées, tandis que d'autres les considéraient comme des meurtriers avides d'argent.

La série Monstres : l'histoire de Lyle et Erik Menendez reviendra sur ces événements complexes et sur l’impact médiatique que ce procès a eu à l’époque. À travers une reconstitution minutieuse des faits, Netflix proposera une analyse détaillée des motifs des deux frères, tout en explorant les dynamiques familiales toxiques qui ont mené à ce drame. Comme dans la première saison avec Dahmer, la série cherchera à comprendre les profondeurs psychologiques des protagonistes, ce qui fascine avant tout les spectateurs.

Une nouvelle série qui promet de fasciner

Après le succès retentissant de Dahmer, cette nouvelle saison de Monstres s’annonce déjà comme l’un des événements majeurs de la rentrée. Avec un public avide d'histoires criminelles basées sur des faits réels, Netflix semble avoir trouvé une formule gagnante en adaptant des affaires aussi glaçantes que captivantes. La série s’appuiera une fois de plus sur des performances d’acteurs intenses (avec notamment Javier Bardem et Chloë Sevigny) et une mise en scène immersive pour plonger les spectateurs dans l’horreur de ces événements réels.

Cette deuxième saison de Monstres, consacrée à l’affaire Menendez, s’inscrit dans la lignée des récits criminels qui explorent les tréfonds de l’âme humaine et les secrets les plus sombres des familles. Pour les amateurs de séries criminelles, cette nouvelle saison promet d’être aussi captivante que troublante, et pourrait bien, à l’image de Dahmer, créer un nouveau phénomène culturel.