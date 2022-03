Après Fleabag, Phoebe Waller-Bridge prépare une nouvelle série pour Amazon

Connue pour ses séries "Fleabag" et "Killing Eve", la créatrice, réalisatrice et actrice Phoebe Waller-Bridge va bientôt revenir sur Amazon avec une nouvelle série commandée par le service de streaming.

Phoebe Waller-Bridge, une créatrice unique

Beaucoup ont certainement découvert le nom de Phoebe Waller-Bridge avec Killing Eve, série à succès diffusée sur Canal+, et dont elle est la créatrice. Par son ton bien particulier, la comédienne, scénariste et réalisatrice a su se démarquer. Mais il y en a qui ont pu se faire une idée de son style bien avant le show emmené par Sandra Oh et Jodie Comer, avec Fleabag (2016). Loin d'être la série la plus populaire, elle s'est tout de même forgée une bonne réputation depuis sa mise en ligne sur Amazon.

Fleabag ©Amazon

Dans Fleabag, Phoebe Waller-Bridge se met en scène en trentenaire qui cache tant bien que mal ses névroses depuis la mort de sa meilleure amie, mais n'hésite pas à nous en faire part en brisant le quatrième mur. En résulte une série drôle, mais également touchante et profonde, avec un regard pertinent sur notre époque.

De retour chez Amazon après Fleabag

Depuis Fleabag et Killing Eve, Phoebe Waller-Bridge a notamment participé au scénario de Mourir peut attendre. Mais on attendait plutôt de la retrouver dans une œuvre plus personnelle. Ce sera prochainement chose faite d'après Deadline. Le média américain a annoncé que la créatrice avait reçu le feu vert d'Amazon pour la production d'une nouvelle série. Un projet né d'un gros deal signé avec le service de streaming en 2019. Les informations autour sont minimes. On sait simplement que le tournage devrait débuter avant la fin de l'année. Il va donc falloir se montrer patient.

En attendant, vous pouvez toujours (re)découvrir l'excellente Fleabag dont les deux saisons sont disponibles sur Amazon Prime Video. Et même si elle n'est plus la showrunner de Killing Eve, la quatrième et dernière saison de celle-ci est à suivre sur Canal+.