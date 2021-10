Après Sermons de minuit, Mike Flanagan déjà au travail sur sa prochaine série Netflix

Alors que son nouveau bijou d’écriture et de mise en scène, "Sermons de minuit", vient de débarquer sur Netflix, Mike Flanagan ne perd pas de temps et se lance dans la réalisation d’un nouveau projet en décidant d’adapter plusieurs oeuvres d’Edgar Allan Poe, épaulé par la même équipe ayant contribué à ses précédents succès.

Sublimer l'épouvante

Toujours plus prolifique depuis qu’il s’est associé à Netflix, Mike Flanagan s’est aussi imposé rapidement en un remarquable auteur de films de genre. Après deux longs-métrages assez malins sur la plateforme, dont Jessie, adaptation réussie du roman de Stephen King avec la superbe Carla Gugino dans le rôle-titre, Flanagan passe au format épisodique avec les anthologies "Haunting ". D’abord Hill House, présenté comme un remake étoffé de La Maison du Diable de Robert Wise (1963), puis le déchirant Bly Manor. En résultent des œuvres étonnantes, à l’ambiance gothique superbement travaillée et où perce souvent l’émotion. Une forme d’épouvante à l’ancienne mais dépoussiérée, dont la modernité se retrouve dans la caractérisation des personnages finement écrits.

Sa dernière création, plus personnelle encore, est disponible depuis peu sur Netflix. Et celle-ci, nommée Sermons de minuit nous a ensorcelés. D’après Deadline, Flanagan et son équipe seraient déjà en train de travailler à l’adaptation de La Chute de la maison Usher. Il s'agit d'une nouvelle écrite par un maître de la littérature fantastique, Edgar Allan Poe.

La Chute de la maison Usher ©PRESSE/PHEBUS/SOPHIE POTIE

Adapter Edgar Allan Poe : un terrain connu pour le réalisateur

Plus précisément, Flanagan adapterait la nouvelle mentionnée ci-dessus mais s’inspirerait également d’autres œuvres de l’écrivain. Ce qui n’est pas surprenant étant donné que La chute de la maison Usher ne comporte que 25 pages de texte environ. Elle raconte les tribulations d’un narrateur qui rend visite à un ami d’enfance nommé Roderick Usher. Il va rapidement constater que quelque chose ne tourne pas rond dans cette grande demeure…

Pour nous autres spectateurs, il y a de quoi se réjouir. En effet le pitch et l’univers même d’Allan Poe sont très similaires à l’oeuvre que Mike Flanagan construit depuis plusieurs années. Poe étant lui-même un auteur dont les thèmes résonnent et peuvent facilement inspirer aujourd’hui encore. Tout ceci devrait prendre vie sous la forme d’une nouvelle mini-série de 8 épisodes. Ceux-ci dureront une heure chacun, avec d’ores et déjà l’idée de se partager le travail de la réalisation entre Flanagan et son chef opérateur, qui a officié sur les "Haunting", Michael Fimognari.

Michael Fimognari ©Netflix

Une multitude de projets après Sermons de minuit

C’est sous la bannière de la société de production Intrepid Pictures que naîtra cette nouvelle série, soit la cinquième collaboration avec Mike Flanagan après les "Haunting", Sermons de minuit et Midnight Club qui doit arriver prochainement sur la plateforme de streaming. Alors que nous attendons une date de sortie pour cette toute dernière création, elle nous racontera les aventures d’un groupe d’adolescents malades qui se réunissent la nuit au coeur d’un hospice où ils sont soignés afin de partager des récits effrayants.

Sermons de minuit ©Netflix

Décidément très prolifique, Mike Flanagan renouera prochainement avec le cinéma. Il adaptera un autre roman de Stephen King, le très bon Revival. Il partage quelques points communs avec ses Sermons de minuit, à commencer par un personnage principal meurtri et l’arrivée d’un jeune prêtre charismatique au sein d’une communauté (il s’agit cependant d’un pasteur dans le livre de Stephen King).