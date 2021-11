Arcane : la série Netflix aura-t-elle une saison 2 ?

Tandis que tous les épisodes de la première saison de « Arcane » sont disponibles sur Netflix, la plateforme vient de confirmer la mise en chantier d'une saison 2. Mais il va encore falloir être patient...

Arcane : énorme succès sur Netflix

La première saison d'Arcane, diffusée sur Netflix, est terminée. En 9 chapitres, le studio Riot Games a offert aux fans de League of Legends une série préquel animée d'envergure, qui a su combler les gamers comme les néophytes. À l'heure actuelle, la série est toujours N°1 du top 10 France et se place comme l'un des programmes les plus regardés actuellement à travers le monde. Forcément, Netflix vient d'officialiser la mise en chantier d'une suite.

Une saison 2 pour courant 2023

Tandis que les trois premiers épisodes ont été diffusés le samedi 6 novembre dernier, Arcane a gagné en popularité au cours de ces trois dernières semaines. Pour rappel, cette série animée qui se déroule dans l'univers de LoL se concentre sur la dynamique compliquée entre Vi et Powder, deux sœurs qui sont séparées et qui travaillent pour des camps opposés. La série est également l'occasion d'en apprendre davantage sur ce monde fantastique séparé en deux fractions : le royaume de Piltover et le sous-sol opprimé de Zaun.

Arcane ©Riot Games / Netflix

Face au succès du show, Riot Games et Netflix ont confirmée la production d'une saison 2 lors de l'événement Undercity Nights. Le casting, notamment composé de Hailee Steinfeld, de Ella Purnell et de Katie Leung, qui incarnent respectivement Vi, Jinx et Caitlyn en version originale, reviendra pour cette deuxième saison. La série propose également les performances vocales de Kevin Alejandro, Jason Spisak ou encore Toks Olagundoye.

Cette saison 2 est donc officiellement en production, mais les fans vont devoir être patient, car elle ne sortira pas avant 2023. Les co-créateurs du show, Christian Linke et Alex Yee ont déclaré :

Nous sommes plus que ravis de la réponse positive à cette première saison d'Arcane et nous travaillons dur avec les assistants créatifs de Riot et Fortiche pour livrer notre deuxième volet.

Arcane est donc une première pour Riot Games dans le monde de la télévision. Un coup d'essai plus que réussi qui appelle donc une saison 2, pour le plus grand plaisir des spectateurs et des fans de League of Legends. Vous pouvez retrouver ici notre critique de la saison 1.