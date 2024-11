Arcane saison 2 sur Netflix : retour gagnant pour la série d'animation la plus chère de l'histoire

Trois ans après son lancement, "Arcane" revient sur Netflix avec une saison 2 aussi captivante que son premier chapitre. La première partie est disponible sur la plateforme de streaming à partir du 9 novembre.

Arcane sur Netflix : la saison 2 disponible après trois ans d'attente

Savoir prendre son temps peut avoir du bon. C'est ce qu'a prouvé Arcane, la série d'animation de Netflix dérivée du jeu vidéo League of Legends, dont le développement s'est étalé sur quasiment une décennie. Dès 2016, Riot Games et Fortiche Production se sont associés pour donner naissance à l'aventure de Jinx et Vi, deux sœurs qui ont vécu à Zaun, dans les bas-fonds de la riche cité de Piltover. Après des années de développement, la première saison a été lancée en novembre 2021. Une première salve d'épisodes qui a convaincu le public et la presse.

Outre son scénario prenant, Arcane a impressionné par son animation semi-réaliste, alternant séquences en 2D et 3D, et capable de capter autant l'émotion de ses personnages que de proposer des séquences d'action dynamiques. Sans oublier quelques variantes visuelles pour des séquences aux allures de clip. La saison 1 d'Arcane a donc posé les bases, tout en avançant grandement dans l'intrigue - des ellipses font avancer l'histoire de plusieurs années - et en offrant des rebondissements marquants (la disparition de Jayce).

Arcane saison 2 ©Netflix

80 millions de dollars avaient été nécessaires pour produire les neuf premiers épisodes. Riot Games en a ajouté environ 100 millions de plus pour la réalisation de la saison 2, ont annoncé plusieurs médias américains. En ajoutant à cela les coûts promotionnels, Arcane serait donc actuellement la série d’animation la plus chère de l’histoire. De quoi augmenter l'exigence autour du second chapitre, qui arrive enfin sur Netflix après trois ans d'attente.

Jinx toujours plus humanisée

Arcane saison 2 débute dans la continuité des événements précédents. Même si du temps s'est écoulé, de rapides flashbacks permettent de rappeler l'action dévastatrice de Jinx qui, à la fin de la saison 1, tirait un missile en direction des membres du conseil de Piltover. Un acte qui va un peu plus l'éloigner de sa sœur Vi, et permettre à Caitlyn de prendre plus d'importance dans cette saison, tout comme Ambessa.

Pour autant, l'intérêt premier d'Arcane reste cette relation de sœurs rivales qui ne cessent de se croiser et de s'affronter. Si d'après nous le parcours que prend Vi n'est pas le plus appréciable, il demeure cohérent. Par contre, Jinx, longtemps montrées comme une gamine cinglée et impulsive, devient de plus en plus touchante au fil des épisodes. Au moins durant les deux premières parties (soit 6 épisodes) qui ont été mises à disposition de la presse. L'ajout à ses côtés d'un nouveau personnage aidant à maintenir en elle une humanité, tout comme son souhait premier de ne pas mener une révolution. Car c'est malgré elle qu'elle deviendra le visage de la résistance de Zaun.

Une nouvelle claque visuelle

D'un point de vue visuel, Arcane saison 2 reste là aussi proche de ce qui avait été proposé trois ans auparavant. Cependant, les équipes de Fortiche Production ont su se renouveler à plusieurs moments. Comme avec ce combat faussement titanesque entre deux immenses créatures commenté par Jinx. L'explosion des couleurs, l'usage de ralentis et les mouvements de caméra qui évitent d'être indigestes sont aussi à mettre en avant.

Ainsi, même si plusieurs années se sont écoulées entre les deux saisons d'Arcane, il n'y a pas l'impression d'avoir deux shows différents ou trop éloignés techniquement. En résulte une œuvre qui fonctionne parfaitement dans son ensemble et qui, en se limitant à deux saisons, va souvent droit au but sans détours inutiles. Reste qu'une partie de l'histoire demeure assez floue - autour de la gemme qui a permis un bond technologique à Piltover. Mais pour cela, il nous restera encore une troisième partie à découvrir.

Arcane saison 2 sera disponible sur Netflix à partir du 9 novembre. La partie 2 sera mise en ligne le 16 novembre et la partie 3 le 23 novembre.