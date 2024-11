Cette série animée Netflix est la plus chère de tous les temps

Afin de développer et de promouvoir "Arcane", qui dévoilera bientôt ses derniers épisodes, Riot Games a dépensé une somme totalement folle. La série Netflix est la série animée la plus chère de tous les temps.

La conclusion d’Arcane bientôt dévoilée

Sortie en 2021, la première saison d’Arcane raconte l’histoire de Vi et Powder, deux sœurs dont les chemins s’éloignent à mesure qu’elles grandissent. Au centre d’un conflit entre une ville riche et une autre bien plus pauvre, les deux sœurs sont plus tard amenées à s’affronter.

Adaptée de League of Legends, la première saison d’Arcane a récolté les louanges des fans du jeu. Ces derniers attendent donc avec impatience de pouvoir découvrir ce que la suite de la série leur réserve. La deuxième saison, qui sera la dernière, se dévoilera bientôt. Et on apprend désormais que Riot Games, la société productrice du show, n’a pas lésiné sur les moyens pour faire plaisir aux fans.

La série animée la plus chère de tous les temps

Variety a enquêté sur les moyens dépensés par Riot Games pour son show. Et le média en est arrivé à une conclusion forte : Arcane est tout simplement la série animée la plus chère de tous les temps. En tout, sa production et sa promotion ont coûté environ 250 millions de dollars au studio.

Riot Games a déboursé plus de 80 millions de dollars pour la première saison du show. Et le studio est allé encore plus loin pour les neufs épisodes du deuxième chapitre, en s’approchant des 100 millions de dollars de dépenses. À cela se sont ajoutés 60 millions de dollars rien que pour la promotion de la série ! Une somme folle, qui dépasse largement ce que Netflix a dépensé de son côté pour promouvoir le show.

D’autres histoires devraient suivre

Riot Games a aussi perdu 5 millions de dollars. Car le studio a dû payer cette somme en tant que dédommagement aux frères Joe et Anthony Russo. Ces derniers devaient développer un film situé dans l’univers de League of Legends. Mais le projet a finalement été abandonné.

Toutefois, si ce projet a été abandonné, Riot Games en a d’autres dans les tuyaux. Après le succès d’Arcane, et comme expliqué il y a plusieurs jours, d’autres histoires se déroulant l’univers de League of Legends devraient être développées.

En attendant, la deuxième saison d’Arcane arrivera sur Netflix en trois temps. La première partie sortira ce samedi 9 novembre, la deuxième le 16 novembre et la troisième le 23 novembre.