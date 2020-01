Arrow saison 8 : un épisode final entre hommage et héritage

Vous avez aimé ? Partagez :

Attention SPOILERS !! Ils l’avaient annoncé mais on a toujours du mal à y croire : le clap de fin de « Arrow » a été diffusé aux États-Unis. Un dernier épisode poignant qui remercie l’Archer Vert pour huit années en tant que héros à Star City. Une page se tourne mais l’héritage d’Oliver Queen perdurera.

On l’avait déjà avoué la semaine dernière, après la diffusion de l’épisode Green Arrow and the Canaries, on ne savait pas trop comment la série allait se terminer. En effet, l’épisode 9 ne tirait pas du tout vers une fin d’Arrow, bien au contraire, avec l’introduction d’un possible spin-off. On avait donc quelques doutes concernant ce dernier épisode. Au final, l’épisode intitulé « Fadeout » peut être qualifié d‘un hommage tout aussi touchant qu’étrange et surprenant.

De nombreuses résurrections pour cet épisode final

L’épisode débute avec un retour en arrière et une scène altérée. Oliver réussit à sauver sa mère du sort funeste que lui réserve Slade. C’est pourquoi on la retrouve en 2020, face à une caméra en train de témoigner pour un reportage consacré au héros de Star City. C’est d’ailleurs « l’excuse » qui est utilisée par les scénaristes afin d’interviewer les autres personnages de la Team Arrow. On doit dire que c’est un choix un peu inattendu, mais qui fonctionne.

En plus de Moira, on apprend que Tommy, Quentin et Emiko sont tous de retour sur Earth-Prime. Oliver a aussi débarrassé Star City de toute criminalité, il a donc réussi à « sauver sa ville ». Oliver a ressuscité presque toutes les personnes qu’il a perdues au cours de ces huit saisons. Cette décision est un geste représentatif du caractère d’Oliver. Au cours des épisodes, on a bien vu le Green Arrow batailler avec son sentiment de culpabilité vis-à-vis de toutes ces pertes. Le héros a toujours souhaité échanger sa vie contre la leurs. Il a finalement réalisé son souhait.

Plusieurs questions demeurent cependant. Notamment est-ce que la ville est vraiment débarrassée de toute criminalité ou simplement des crimes majeurs ? Heureusement, l’intrigue a enchaîné et a apporté cette réponse très rapidement.

Les flashbacks typiques d’Arrow sont de retour

Au début, la décision d’introduire de nouveaux flashbacks, dans le dernier épisode de la série, est quelque peu étrange. Mais au fur et à mesure que les minutes passent, on comprend que cela fonctionne. Permettant également de faire avancer l’intrigue se passant dans le présent. Premièrement, on le sait, Oliver est mort dans le quatrième épisode Crisis, mais il aurait été très bizarre qu’il n’apparaisse pas dans le dernier épisode d’une série basée sur son personnage. La showrunner Beth Schwartz et le producteur consultant Marc Guggenheim ont donc trouvé un bon moyen de l’inclure.

Cela a aussi permis de voir interagir, une dernière fois le duo originel : Oliver et Diggle. Dans ce flashback inédit, on voit Diggle s’inquiéter pour Oliver et sa manie de tuer tous les méchants. Mais aussi l’entêtement d’Oliver à refuser l’aide de John. On doit bien dire, qu’en huit saisons, ils en ont fait du chemin ensemble. En outre, ce flashback permet d’avoir une dernière scène de combat assez incroyable. Et on ne peut que la valider ! Les flashbacks ont donc fonctionné car ils ont permis de montrer, une dernière fois, l’évolution d’Oliver au fil des ans.

Et comme on le disait plus haut, ceux-ci ont également fait avancer l’intrigue se passant au présent. Après les interviews pour le documentaire sur Oliver Queen, on apprend que presque tous les membres de la Team Arrow sont à Star City pour les funérailles d’Oliver. Mia est également présente pour dire adieu à son père. Malheureusement, leurs retrouvailles sont interrompues lorsque le William de 2020 est kidnappé. Il n’en faudra pas plus pour que Felicity réapparaisse afin de retrouver son beau-fils. Si on le savait depuis maintenant plusieurs semaines, le retour de Felicity n’en n’est pas moins poignant et un véritable plus pour ce dernier épisode.

William finit par être sauvée par sa sœur, avec une scène entre les deux assez émouvante. Après tout, parler des différentes parties d’un arc ça rapproche non ?

La Team Arrow : un symbole mais également une famille

L’épisode tirant à sa fin, on retrouve tout le monde au manoir Queen pour les funérailles d’Oliver. Barry, Kara, Nyssa al Ghul, Talia al Ghul, Emiko (qui rencontre Moira et Thea), Tommy (qui flirte légèrement avec Laurel), Anatoly, ils sont tous là pour rendre hommage à leur ami. Bien sûr, c’est Diggle qui est désigné pour faire l’éloge d’Oliver.

Tandis que celui-ci parle, plusieurs images nous montrent l’avenir potentiel de la Team Arrow. On sait déjà que Roy et Thea vont se marier mais on découvre que Dinah a décidé de quitter la ville pour aller combattre le crime ailleurs. Ça, c’est avant qu’elle soit transportée en 2040 ! Mia repart en 2040 avec l’intention de retrouver William et d’honorer l’héritage de son père. Diggle et Lyla, eux, déménagent à Metropolis. Cependant, avant que Diggle ne parte, un météore s’écrase devant sa maison et il y découvre une boîte contenant un objet vert vif. Un clin d’œil aux fans, qui depuis des années, militent pour qu’il devienne Green Lantern. Mission réussie !

On découvre enfin le sort qui a été réservé à Felicity

Pour conclure l’épisode final d’Arrow, la caméra revient sur la tombe d’Oliver et nous transporte en douceur à Star City 2040. On se retrouve devant la scène finale de la saison 7. Felicity entre dans une brèche créée par le Monitor et… Cette fois-ci on découvre où elle va. La jeune femme atterrit dans le bureau de Moira Queen à Queen Consolidated. Là, elle y retrouve enfin son mari, Oliver. On réalise alors qu’il s’agit d’une dimension paradisiaque (Oliver a choisi le bureau de Moira car c’est là qu’il a posé les yeux sur Felicity pour la première fois) et que les deux vivront heureux pour toujours.

Au final, si l’épisode 10 de la saison 8 d’Arrow a quelques hauts et bas, il conclut la série en beauté et n’aurait pas pu espérer meilleure fin.