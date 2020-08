Arrowverse : Flash, Supergirl et les autres super-héros portent le masque face au Covid

Les super-héros du Arrowverse ET Stargirl font de la prévention et prennent la pose avec des masques chirurgicaux sur les nouveaux posters promotionnels. Les séries reviendront en 2021 sur la CW aux Etats-Unis.

L'univers étendu du Arrowverse

En 2012, la CW lançait la série super-héroïque Arrow, centrée sur le milliardaire Oliver Queen qui devient le justicier Green Arrow. Les retours étant plus que convaincants pour la chaîne américaine, d'autres super-héros de l'univers DC ont rapidement eu droit à leur propre show (Flash et Constantine en 2014, Supergirl en 2015, et Legends of Tomorrow en 2016). Un ensemble réuni sous la dénomination d'Arrowverse qui a permis de nombreux croisements entre les séries. Et bien qu'Arrow se soit terminée en début d'année, le Arrowverse persiste avec les ajouts de Black Lightning, Batwoman (qui va changer d'interprète principale) et prochainement Superman & Lois. De plus, la diffusion de Stargirl, une série à l'origine du DC Universe mais diffusée sur la CW, pourrait amener un certain chamboulement dans le futur si la jeune héroïne finit par être rattachée au Arrowverse. On peut imaginer que cela sera bien le cas prochainement étant donné la communication autour ces derniers mois.

Les super-héros DC sont prêts à affronter le Covid

En effet, alors que la pandémie de Covid-19 touche particulièrement les Etats-Unis (plus de 150 000 morts actuellement), la CW a décidé de faire un peu de prévention tout en promouvant les prochaines saisons des séries super-héroïques. On peut ainsi découvrir des posters inédits de chacun des shows du Arrowverse - à l'exception de Batwoman, logique étant donné le changement d'actrice -, auxquels s'ajoute Stargirl. Sur ces images, les super-héros prennent la pose en arborant un masque chirurgical et avec la mention "Real heroes wear masks" ("Les vrais héros portent un masque"). On nous rappelle ainsi l'importance de ces masques pour éviter au mieux la propagation du virus, alors que plus de 45 000 nouveaux cas ont encore été recensés dimanche dernier. Et quand on sait qu'une partie de la population américaine était contre le port de ces masques, on espère que ces affiches aideront un minimum.

Dans tous les cas, toutes les séries du Arrowverse devraient revenir sur la CW en 2021 pour de nouvelles saisons. Cliquez sur la galerie ci-dessous pour découvrir les différents posters, dont celui de Legends of Tomorrow avec Beebo, notre préféré.