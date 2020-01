Arrowverse : les trailers des 6 shows post-Crisis on Infinite Earths sont là

Vous avez aimé ? Partagez :

tweet

Eh oui, aujourd’hui, on peut enfin parler de « post-Crisis on Infinite Earths ». Notre monde a autant changé que celui de nos héros préférés. Et il est temps de découvrir ce qui les attend pour la suite de leurs saisons. Ça tombe bien, les trailers des 6 shows sont juste là.

Ça y est, les cinq parties de Crisis on Infinite Earths, dont on a d’ailleurs fait le récapitulatif de la fin, ont été diffusées sur la CW. Il est donc grand temps que la chaîne américaine montre enfin les cartes qu’elle a en main. On parle bien sûr des trailers pour les prochains épisodes de Arrow, The Flash, Supergirl, Legends of Tomorrow, Black Lightning et Batwoman.

Mais on doit bien dire qu’il y en a un qui nous fait trépigner d’impatience plus que les autres. C’est bien sûr celui de l’avant-dernier épisode d’Arrow qui sert d’introduction au spin-off Green Arrow et les Canaries. Alors, prêts à découvrir les trailers ? C’est parti !

Les 6 trailers post-Crisis nous réservent bien des surprises !

Batwoman : Saison 1 Episode 9

Supergirl : Saison 5 Episode 10

Black Lightning : Saison 3 Episode 10

Legends of Tomorrow : Trailer saison 5

Arrow : Episode 9 Saison 8

The Flash : Saison 6 Episode 10

Crisis on Infinite Earths aura un fort impact sur le futur de nos héros

Vous l’avez donc compris, toutes les séries traiteront plus ou moins de l’ « après Crisis ». The Flash et Supergirl, ont, contrairement à la version comics du crossover, survécu au super événement. Leurs premiers épisodes s’attaqueront principalement aux conséquences de cette bataille et ce que cela signifie pour la suite.

Black Lightning, quant à lui et le seul héros dont la série de DC sur The CW n’était pas encore liée à l’Arrowverse. Cela lui demandera donc beaucoup d’énergie pour faire face à cette nouvelle réalité.

Enfin, impossible de ne pas évoquer le trailer de Legends of Tomorrow qui, une fois encore, se démarque des autres shows de la CW par son côté complètement loufoque. Et, on adore ! Attention, on ne dit pas, qu’il n’y aura pas des passages plus « dramatiques » lors de cette saison 5, mais la série nous offre à chaque épisode un brin d’air frais et de folie. On l’avoue sans complexe, on est Team Legends !

En attendant, nos héros reviennent sur les écrans dès le 19 janvier avec Supergirl et Batwoman.