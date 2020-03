Arrowverse : Oliver Queen bientôt de retour chez DC ? Stephen Amell répond

Oliver Queen était le pilier principal de l'Arrowverse avant d'être rejoint par d'autres héros. La série qui lui était dédiée, "Arrow", a pris fin dernièrement mais peut-on s'attendre à revoir le personnage à l'avenir ? Son interprète, Stephen Amell, répond à cette interrogation.

Pendant 8 ans, Oliver Queen a fait son job dans l'univers étendu télévisuel de DC. Participant central et inévitable, il a fédéré autour de lui de nombreux fans. Alors quand il a été l'heure des adieux, certains ont eu du mal à digérer cette perte. Mais comme nous le notions dans notre résumé du dernier épisode d'Arrow, sa sortie n'a pas été bâclée. Oliver n'étant plus là, c'est son héritage et son esprit qui vont perdurer dans la suite de l'Arrowverse. Et ce dernier n'est pas sur le point de refermer ses portes étant donné que plusieurs séries continuent ou ont débuté. La perte d'Oliver Queen rappelle ce qu'on a pu vivre chez Marvel, avec la mort d'Iron Man ou la fin de Captain America. Il faut savoir parfois tourner la page pour envisager un renouveau.

Stephen Amell douche les fans d'Arrow

Durant un live sur Instagram (via Entertainment Weekly), Stephen Amell a été questionné sur un possible retour de sa part en Oliver Queen. Ne serait-ce, même, que pour une petite apparition comme un guest à une occasion exceptionnelle (un crossover par exemple, on a vu que Crisis on Infinite Earths empilait de manière jouissive les références à l'univers DC). Malheureusement, sa réponse risque d'en décevoir plus d'un :

Non, j'en ai fini. C'était bien. C'était huit bonnes années, mais il est temps de passer à autre chose.

Pour ceux qui voudraient continuer de suivre Stephen Amell dans sa carrière, il sera possible de le voir sur le petit écran dans la série Heels, prévue sur Starz. Il incarne dedans un catcheur qui s'oppose à son frère dans ce sport particulier. Les deux veulent prouver qu'ils sont à la hauteur de leur père, champion de la discipline. Il faudra quand même attendre un peu pour découvrir les épisodes parce que le tournage n'a pas pu commencer à cause du coronavirus.

Rien n'étant figé et les opinions de chacun pouvant se moduler en fonction du contexte, peut-être qu'Oliver Queen passera un jour une tête dans une série de l'Arrowverse si les scénaristes ont une proposition assez plaisante à lui offrir. Mais ce ne sera vraisemblablement pas pour de suite !