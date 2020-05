Arrowverse : Superman et Batwoman vont avoir leur crossover

Alors que la série "Arrow" s'est terminée après une saison 8, Superman va donner lieu à un nouveau show avec "Superman & Lois". Et pour appuyer son arrivée, le super-héros mythique de DC sera également au centre du prochain crossover du Arrowverse aux côtés de Batwoman.

Cette année, la CW dit adieu à deux séries majeures de sa programmation : The 100, dont la saison 7 débute dans quelques jours, et Arrow, qui s'est conclue avec une huitième saison en janvier dernier. Concernant la seconde, on ne sait pas encore comment se réorganisera le Arrowverse après ce départ. Rien que le nom, permettant de regrouper notamment Flash, Supergirl ou encore Batwoman, devrait changer. Mais lequel de ces super-héros sera le nouvel étendard pour les séries DC de la chaîne américaine ? Il est encore trop tôt pour le dire.

Superman et Batwoman pour porter le Arrowverse

Néanmoins, la CW continue de s'activer pour combler le départ d'Oliver Queen (et une partie de son équipe). Si le nouveau spin-off Green Arrow and the Canaries n'est pas encore officiellement commandé, Superman, déjà apparu dans le Arrowverse, va de son côté rejoindre la liste des super-héros ayant une série dédiée avec Superman & Lois. Et bien que la production n'en soit qu'à ses débuts, il semblerait que le personnage mythique de DC soit bientôt au centre d'un prochain crossover.

En effet, Deadline annonce que Superman aura droit à une aventure de deux heures aux côtés de Batwoman. Mais, a priori, d'autres personnages de l'univers devraient également être impliqués. Ce qui ressemble donc à la configuration habituelle proposée par la CW - chaque année un crossover étalé sur plusieurs épisodes réunis les super-héros. Cependant, comme dit précédemment, la fin d'Arrow oblige à des changements. Et le fait de vouloir mettre en avant ces deux nouveaux personnages pourrait avoir de l'importance pour l'avenir du Arrowverse.

De plus, il est pour le moment simplement indiqué qu'il s'agira d'un "événement de deux heures". On ne sait pas s'il s'agira d'un épisode unique ou, le plus probable, de deux épisodes d'une heure (un pour la saison 2 de Batwoman et un pour la saison 1 de Superman & Lois). La seule information majeure étant que ce crossover ne sera pas diffusé avant 2021, au premier ou second trimestre.