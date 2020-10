Assassin's Creed : Netflix annonce une série !

Ubisoft continue d'insister avec les jeux "Assassin's Creed" et veut encore plus en se lançant dans un univers étendu sur Netflix. La plateforme américaine va tenter de reproduire la performance de "The Witcher" avec plusieurs programmes, dont une série live !

Ubisoft s'allie à Netflix pour adapter Assassin's Creed

La franchise Assassin's Creed a été inaugurée en 2007 avec le premier jeu éponyme. Le concept présente l'Animus, une machine révolutionnaire qui permet de lire la mémoire génétique d'un cobaye et de le faire se réincarner en l'un de ses ancêtres afin de découvrir son histoire. Les différents épisodes (plus de 10 principaux, sans compter les jeux secondaires) nous ont ainsi plongés dans diverses époques, avec des expériences parfois extraordinaires. Malheureusement, Ubisoft force un peu trop avec sa poule aux oeufs d'or et se repose parfois sur ses lauriers avec des titres dispensables ou guère innovants par rapport aux autres.

L'éditeur vient de trouver en Netflix un partenaire de choix pour étendre la marque avec plusieurs programmes destinés à la plateforme ! Un tweet tout simple nous annonce la nouvelle :

Deadline parvient à nous apprendre plus sur le sujet. Ce n'est pas uniquement une série live qui est en préparation, mais un univers étendu qui contiendra aussi des titres animés en films et séries. Netflix fait comme The Witcher, qui a d'abord eu sa série mère, puis qui a obtenu plusieurs projets dérivés pour construire quelque chose de plus large. Là aussi le premier projet à voir le jour sera une série live qui se veut épique.

Ubisoft sera dans la boucle et conclut donc un partenariat dont on entendait déjà parler en 2017, juste après la sortie du film. Le temps étant passé, nous pensions que l'idée avait été abandonnée ! Quelque chose nous dit que le carton de The Witcher a donné envie à Netflix de continuer dans les adaptations de jeux. La série avec Henry Cavill affichait des audiences monstrueuses quelques semaines après son lancement, de quoi en faire l'un de plus forts succès du catalogue de la plateforme.

Une précédente adaptation moyenne

Une précédente adaptation de la licence a déjà vu le jour, sous la forme d'un long-métrage dirigé par Justin Kurzel et avec Michael Fassbender dans le rôle principal. Avec 240,6 millions de dollars au box-office, pour un budget qui dépasse les 100 millions, on ne peut pas parler de réussite financière. Le public et la presse, eux, ont été mitigés par cette énième adaptation d'une licence vidéoludique. Le résultat est largement moins catastrophique que ce qu'on a pu voir ailleurs, mais le film manquait d'équilibre et souffrait de défauts handicapants (comme les phases dans la "vie réelle").