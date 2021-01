Astérix et Obélix : une série animée sur Idéfix est en préparation

Pour la première fois de l'histoire, l'univers « Astérix et Obélix » débarque sur le petit écran. Une série animée centrée sur Idefix, le célèbre compagnon des deux Gaulois, est en production pour France Télévisions.

Astérix et Obélix : on ne les présente plus

En 1959, le scénariste René Goscinny et le dessinateur Albert Uderzo révolutionnent la bande-dessinée française en créant deux personnages immensément cultes : Astérix et Obélix. D'abord dans le journal Pilote, puis dans leurs propres aventures, les deux Gaulois deviennent des icônes de la culture française. Dès le quatrième tome, Astérix gladiateur, les ventes explosent et la saga devient célèbre avec plus de 150 000 exemplaires vendus. Il faut attendre l'histoire suivante, Le Tour de Gaule d'Astérix pour voir débarquer un autre personnage emblématique de la licence : Idéfix. En 2019 sort le 38ème et dernier tome à ce jour : La Fille de Vercingétorix.

De nombreuses adaptations cinématographiques

Côté adaptation, les irréductibles Gaulois ne sont pas en reste. En tout, ce sont en effet dix films d'animation qui ont vu le jour depuis la création des héros de René Goscinny et Albert Uderzo. Dès 1967, la bande-dessinée est portée sur grand écran avec le film d'animation Deux romains en Gaule. Mais c'est Astérix le gaulois, qui sort la même année, qui séduit les foules. Le long-métrage ouvre la voie à de nombreuses autres adaptations. Jusqu'en 2006, les films d'animation s'enchaînent avec Astérix et Cléopâtre (1968), Les douze travaux d'Astérix (1976), Astérix et la surprise de César (1985), Astérix chez les Bretons (1986), Astérix et le coup du menhir (1989), Astérix et les Indiens (1994), Astérix et les Vikings (2006).

Astérix : Le Domaine des Dieux ©SND

En 2014, c'est Alexandre Astier qui reprend les rênes de cet univers avec Le Domaine des Dieux, suivi en 2018 de Le Secret de la potion magique, le seul film de la saga qui n'est pas adapté d'un tome de la bande-dessinée. Il faut également compter sur 4 adaptations en live-action, dont la plus célèbre demeure celle d'Alain Chabat : Astérix et Obélix : Mission Cléopâtre. Actuellement, Guillaume Canet travaille sur une nouvelle version live du mythe: Astérix et Obélix : l'Empire du milieu. Et il interprétera lui-même le héros Astérix, tandis que Gilles Lellouche campera Obélix, et Marion Cotillard jouera Cléopâtre.

Première fois sur le petit écran

Malgré sa popularité et ses nombreuses adaptations cinématographiques, l'univers d'Astérix n'a jamais été porté sur le petit écran. Un affront qui va très prochainement être corrigé avec l'arrivée d'une série animée centrée sur Idéfix. Développée par les éditions Albert René, avec la collaboration d'Uderzo juste avant son décès, cette série est produite par Studio 58, les studios o2o et GMT Productions. Cette série d'animation en 3D à destination de la jeunesse se concentrera sur les aventures annexes d'Idéfix. Diffusion courant 2021 sur France Télévisions.

Astérix et Obélix ©Edition Albert René

Le pitch reprend évidemment celui des bandes-dessinées et nous emmènera chez les irréductibles Gaulois en 52 avant Jésus Christ. Sauf que cette fois, l'histoire se concentrera sur un groupe d'animaux mené par l'irremplaçable Idéfix. Après la défaite du chef gaulois Camulogène face au général Labienus, Idéfix organise la résistance, accompagné d'une équipe d'animaux plus attachants et drôles les uns que les autres. Leur mission : défendre la cité gauloise face à l'invasion romaine. Apparemment, la série se déroulera avant les aventures d'Astérix et Obélix. Elle racontera ainsi le quotidien du petit chien avant de rencontrer ses deux amis gaulois. Ainsi, pour le moment, le duo culte ne devrait pas faire d'apparition. Réponse courant 2021.