Astrid et Raphaëlle : la saison 2 est disponible en avant-première sur Salto

Les deux enquêtrices hors du commun de "Astrid et Raphaëlle" est de retour pour une saison 2. Cette fiction originale met en avant une flic, jouée par Lola Dewaere, accompagnée de sa documentaliste qui est autiste Asperger, incarnée par Sara Mortensen. La série est disponible en intégralité sur Salto et arrive le 21 mai sur France 2.

Astrid et Raphaëlle : un tandem hors du commun

Tout comme TF1 a son enquêtrice hautement intelligente avec Morgane dans HPI, France 2 a son héroïne autiste Asperger, depuis quelque temps déjà, dans Astrid et Raphaëlle. La saison 2 arrive le 21 mai sur le petit écran. En attendant, elle est déjà disponible en avant-première sur Salto. Le tandem de choc hors du commun est de retour, après une saison 1 qui avait séduit les téléspectateurs. En effet, la série policière novatrice avait d'emblée séduit le public. Le pilote diffusé en avril 2019, avait rassemblé 4,2 millions de téléspectateurs. Ce résultat avait permis à la série de continuer. La première saison, diffusée en mars et avril 2020, a attiré entre 3,4 et 5,2 millions de personnes selon les épisodes.

Commandante à la brigade criminelle, Raphaëlle Coste, interprétée par Lola Dewaere (Peur sur le lac, Mince alors !), est spontanée et très intuitive. Tout l'inverse de son acolyte, qui est documentaliste criminelle, jouée par Sara Mortensen (Les mystères du bois galant). Atteinte du syndrome d'Asperger, la jeune femme a besoin de rituels rigides, d'un cadre, et ne supporte pas l'inconnu. Toutes les deux sont complémentaires, leurs traits de caractères différents leur permettent d'élucider des enquêtes très complexes.

Un rôle pas comme les autres

Dotée de huit nouveaux épisodes, cette nouvelle saison d'Astrid et Raphaëlle promet de nombreux rebondissements. Une chose est sûre, les deux acolytes seront confrontées à des tueurs encore plus originaux. Entre les manipulations d'un magicien, l'envoûtement d'une sorcière, et les sévices d'un yakuza japonais, les flics devront se creuser les méninges pour démêler le vrai du faux.

Astrid (Sara Mortensen) - Astrid et Raphaëlle © JLA Productions, France Télévisions, BE-Films

Pour ce rôle très particulier, la comédienne Sara Mortensen, connue pour avoir incarné Coralie dans le feuilleton quotidien Plus Belle la vie, a dû sortir de sa zone de confort. En effet, il était important pour elle que son interprétation ne soit pas caricaturale. Elle en parle dans Ciné Télé Revue :

Je me suis immédiatement plongée au sein du spectre autistique, que ce soit via des rencontres ou de la documentation. L’objectif était de personnifier le syndrome d’Asperger le plus justement possible. Son trouble devait être visible à l’écran, sans être caricatural. C’était donc un exercice d’équilibriste délicat, demandant une réelle concentration. Mais heureusement, la série ne parle pas que de ça.

Astrid et Raphaëlle © JLA Productions, France Télévisions, BE-Films

Plusieurs guest sont présents dans cette saison 2, pour le plus grand bonheur de la comédienne, qui a pu donner la réplique à Emilie Dequenne. Il y aura également Pierre Palmade, Mathieu Delarive, Alysson Paradis, Sophie Duez, Tom Novembre, mais aussi Avy Marciano, Louisy Joseph, Gérard Majax, Paloma Coquant et Richard Gotainer. Tout ce petit monde viendra rythmer les épisode de la saison 2.

Retrouvez en avant-première sur la plateforme Salto, la nouvelle saison de la série policière Astrid et Raphaëlle.