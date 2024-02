Avatar sur Netflix : cet acteur de la série pensait être dans le film de James Cameron

Disponible sur Netflix, "Avatar : Le Dernier maître de l'air" n'a rien à voir avec les films "Avatar" de James Cameron. Une évidence pour beaucoup. Mais pour un acteur de la série, il y a eu une légère confusion lors du casting.

Avatar : la série, pas le film

Pour le grand public, Avatar est une immense saga cinématographique créée par James Cameron et mettant en scène les Na'vis, ces grands êtres à la peau bleue. Pour d'autres, qui seraient adeptes d'animation, Avatar évoque plutôt une série fantastique dans laquelle un jeune garçon au crâne rasé et avec des tatouages bleus tente de préserver la paix entre les nations du Feu, de l'Air, de l'Eau et de la Terre. Les deux œuvres n'ont évidemment rien à voir et la série d'animation étant titré Avatar, le dernier maître de l'air (Avatar: The Last Airbender en VO), difficile de confondre avec les films de James Cameron. Pourtant, c'est bien ce qui est arrivé à l'un des acteurs de la série live action proposée par Netflix.

Le 22 février 2024, la plateforme de streaming a mis en ligne la première saison de l'adaptation de la série animée. Un show créé par Albert Kim et que les fans attendaient depuis des années. Netflix a mis les moyens pour recréer l'univers riche d'Avatar, le dernier maître de l'air. On y retrouve Aang qui doit maîtriser les quatre pouvoirs élémentaires s'il veut sauver le monde de la tyrannie de la nation du Feu.

Un casting très secret pour le show Netflix

Au casting, on retrouve des nouveaux visages comme Gordon Cormier (Aang), Kiawentiio (Katara) ou encore Ian Ousley (Sokka), mais également des acteurs plus expérimentés comme Daniel Dae Kim (Lord Ozai) et Ken Leung (Commandant Zhao). Ce dernier, vu dans Old et Rush Hour, a été interrogé par Deadline sur ses connaissances de l'œuvre originale. L'acteur s'est montré honnête en admettant qu'il ne connaissait pas Avatar, le dernier maître de l'air avant. Mieux encore, le casting ayant été très secret, avec très peu d'indications sur le projet, le comédien a plaisanté en racontant qu'il s'attendait à apparaître en bleu. Sous-entendu, il pensait faire des tests pour l'autre Avatar, celui de James Cameron.

Au début de l'audition, on ne savait pas que c'était pour Avatar. C'était assez secret et déguisé en un autre projet. Mais quand j'ai appris que c'était pour Avatar, j'ai d'abord cru que j'allais être bleu. (rire) Avec le recul, je suis content d'être arrivé sur la série en n'ayant aucune connaissance. Autrement, on peut être en quelque sorte corrompu dans son processus créatif par ce qui a été fait avant.

L'anecdote de Ken Leung est amusante et témoigne de la confusion possible entre les œuvres pour un public très loin de tout cela. Pas de honte à avoir donc si, vous aussi, vous avez été perturbés en voyant arriver Le Dernier maître de l'air sur Netflix et l'absence de Na'vis dedans.